Vrai ou faux : un chien castré continue-t-il de lever la patte pour uriner ?

Faire castrer votre chien change-t-il sa façon d'uriner ? Certaines personnes pensent à tort qu'un mâle cesse de lever la patte pour faire pipi après sa castration, alors que ce geste ne disparaît en aucun cas avec l'opération. Si la castration peut réduire certains comportements liés aux hormones, comme le marquage urinaire excessif, elle ne modifie pas automatiquement une posture que le meilleur ami de l’Homme a apprise au cours de son développement.

La castration réduit la production de testostérone, une hormone qui favorise certains comportements sexuels et le marquage urinaire. Chez de nombreux chiens mâles, elle peut diminuer la fréquence des petits jets d'urine déposés sur des supports verticaux pour communiquer avec leurs congénères. À travers ce comportement, ils ne cherchent pas à vider leur vessie, mais à transmettre des informations sur leur identité ou encore leur passage.

Les vétérinaires rappellent toutefois que la castration n'est pas une solution universelle. Son efficacité dépend notamment de l'âge auquel elle est réalisée et des habitudes déjà installées. Si votre fidèle compagnon marque depuis plusieurs années, cette attitude peut persister même après l'intervention. L'environnement, le stress ou la présence d'autres toutous continuent également d'influencer le marquage.

Lorsqu'un chien présente un marquage compulsif à l'intérieur de la maison, une consultation chez le vétérinaire est recommandée pour écarter tout problème de santé avant d'envisager une prise en charge comportementale.

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Un chien castré continue-t-il de lever la patte pour uriner ?

Lever la patte n'est pas uniquement lié aux hormones. Cette posture apparaît généralement lorsque le chiot grandit et s'observe souvent à partir de la puberté. Une fois acquise, elle devient un comportement social et un moyen de déposer l'urine en hauteur pour que les odeurs soient plus facilement perçues par les autres chiens.

D’ailleurs saviez-vous que tous les mâles ne lèvent pas forcément la patte lorsqu’ils se soulagent et que certaines femelles le font aussi ? Selon les spécialistes du comportement canin, cette posture peut dépendre des expériences de l’animal, de son environnement, de sa confiance en lui ou encore du contexte dans lequel il fait pipi.

Un chien castré qui levait déjà la patte avant son opération continuera très souvent à le faire. Un jeune chien castré avant la puberté peut tout à fait conserver une posture accroupie plus longtemps.

L'info Woopets : combien coûte la castration d'un chien ?

En France, le prix d'une castration varie selon le poids du toutou, la région et les tarifs pratiqués par la clinique vétérinaire. Il faut généralement prévoir entre 150 et 400 € pour un chien mâle. Ce montant comprend le plus souvent l'anesthésie, l'intervention chirurgicale et les soins immédiats après l'opération. Certains vétérinaires proposent un bilan préopératoire ou des examens sanguins en supplément, ce qui peut faire augmenter la facture.