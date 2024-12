Une mère de famille risque sa vie en retournant dans sa maison en feu pour sauver son chien

Moses a survécu à un incendie et il le doit à sa maîtresse, qui s’est mise en grand danger en agissant de la sorte. Les pompiers intervenus par la suite pour éteindre le feu ont souligné le courage de la dame tout en rappelant le risque mortel que constitue une telle attitude.

Une famille de 4 personnes dont un chien est sortie indemne de sa maison en proie aux flammes, la mère ayant risqué sa vie pour sauver celle du canidé resté à l’intérieur, rapportait FOX 31.

D’après le service d’incendie d’Aurora (Aurora Fire Rescue) dans l’Etat du Colorado, aux Etats-Unis, les secours avaient été appelés vers 14h20 locales le dimanche 8 décembre. Les occupants d’une maison de ville bâtie sur 2 niveaux étaient rentrés chez eux depuis peu et venaient d’être alertés par leur alarme incendie, puis par la fumée qui commençait à se propager.

Les 3 membres humains de la famille ont réussi à sortir rapidement de l’habitation, mais leur chien, répondant au nom de Moses, était resté à l’intérieur. Sa propriétaire n’a pas hésité à y retourner pour tenter de le sauver, malgré l’énorme risque que cela comportait.

Alors que l’épaisse fumée et les flammes continuaient de progresser, elle est parvenue à localiser le quadrupède et l’a emmené dehors juste à temps. Les pompiers sont arrivés peu après et ont pu éteindre le feu qui était vraisemblablement parti du premier étage. Il avait d’ailleurs aussi atteint la maison voisine, mais sans y causer d’importants dégâts.



Aurora Fire Rescue

« Ne retournez dans un bâtiment en feu en aucun cas »

Il n’y a, heureusement, aucune victime à déplorer. Le chien est sain et sauf grâce à sa maîtresse, qui a refusé d’être transportée à l’hôpital après avoir été traitée sur les lieux pour avoir inhalé de la fumée.

Si sa bravoure est à saluer et en dit long sur l’amour qu’elle porte à Moses, sa manœuvre aurait pu lui être fatale, comme l’a rappelé l’Aurora Fire Rescue sur Instagram. « L'AFR souligne l'importance de ne jamais rentrer dans une structure en feu, peut-on effectivement lire sur le post en question. Le feu peut se propager rapidement et est imprévisible. Si quelqu'un est porté disparu, informez-en les secours. Vous ne devez retourner dans un bâtiment en feu en aucun cas. Cela met votre vie ainsi que celle de la personne à secourir en grand danger. Les pompiers disposent des compétences et du matériel nécessaires pour ces sauvetages. »