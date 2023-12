Un Golden Retriever pleure de joie quand son propriétaire rentre à la maison et offre une séquence à plusieurs millions de vues (vidéo)

Il y a un moment de la journée que de nombreux chiens attendent par-dessus tout : le retour de leur maître. Ils ne les ont généralement pas vus depuis plusieurs heures, alors les retrouvailles sont festives. Timber, par exemple, sait comment accueillir son propriétaire quand il rentre chez lui, et c’est très joyeux !

Timber, un Golden Retriever vivant dans l’Oregon (États-Unis), a fait fondre le cœur des internautes sur TikTok. Il aime infiniment ses propriétaires et le leur montre dans une séquence remplie d’émotions. Le clip vidéo, relayé par Pethelpful, est devenu viral, comptabilisant des millions de vues.

« Les chiens sont les meilleurs amis de l’homme », et réciproquement. Bien que la plupart des propriétaires fassent leur maximum pour passer le plus de temps possible avec leur animal de compagnie, cela n'est pas toujours réalisable. Certaines contraintes, comme le travail, les forcent à s'absenter plusieurs heures de la maison.

Un retour très attendu

Ils doivent alors ruser pour occuper leur boule de poils pendant leur absence. Jouets à mâcher, jeux intelligents, ou encore tapis de fouille, il existe de nombreux moyens pour permettre à son chien de ne pas s'ennuyer. Toutefois, rien ne remplacera jamais la présence de son humain. Les canidés attendent patiemment notre retour, et quand ils nous voient passer le pas de la porte, c'est souvent un grand moment de joie.

Comme un bon nombre de ses congénères, Timber a été séparé de ses maîtres pendant quelque temps. Aucun doute sur le fait que ces derniers lui aient manqué, car quand ils sont rentrés à la maison, le chien leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Queue qui remue, sauts, roulades et même petits gémissements de bonheur étaient au rendez-vous.

La toile émue par ces images

Des centaines d'internautes ont commenté la vidéo. Nombreux sont ceux qui ont été émus face à l'attitude du Golden : « C'est tellement touchant de voir le véritable amour, celui de ce chien et de l'homme » écrivait l’un d’eux, « Les Golden Retriever sont des chiens fantastiques » commentait un autre. Il est vrai que cette race est connue pour être particulièrement proche des humains, loyale, et très affectueuse.