"Il était prêt, pas moi" : un animateur TV fond en larmes en rendant hommage à son chien à 3 pattes décédé la veille

« Dans un monde de bons garçons, il était le meilleur ». Ce bon garçon, c’est Dipper, le chien dont le décès a été annoncé par son célèbre maître Jon Stewart, rapportait Entertainment Weekly le mardi 27 février.

L’animateur de télévision et satiriste américain de 61 ans a, en effet, conclu son émission « The Daily Show » du lundi soir en rendant hommage à son ami à 3 pattes. Les larmes aux yeux, il est revenu sur le jour où il avait rencontré ce Pitbull à la robe bringée.



Jon Stewart / X

Dipper l’accompagnait quotidiennement sur le plateau. « Nous venions enregistrer cette émission et Dipper attendait que j’aie fini, a-t-il raconté. Il a rencontré des acteurs, des auteurs, des présidents et des rois. Il a fait ce dont les talibans n’ont pas été capables ; faire peur à Malala Yousafzai ». Cette dernière est une militante pakistanaise des droits des femmes.

« Dipper est décédé hier. Il était prêt. Il était fatigué, mais pas moi », a confié Jon Stewart, ajoutant que le chien était entouré par sa famille jusqu’au dernier moment. « Dieu merci, nous étions tous ensemble. Nous étions tous avec lui », a-t-il dit à ce propos.

12 années plus tôt, les enfants de Jon Stewart avaient préparé des cupcakes pour les vendre et reverser l’argent à l’Animal Haven, un refuge new-yorkais ne pratiquant pas l’euthanasie. Ils avaient ainsi installé une table à l’extérieur de l’établissement pour écouler leurs pâtisseries. Le personnel de la structure d’accueil leur avait présenté Dipper, qui avait un an à l’époque. Il avait perdu une patte après avoir été percuté par une voiture à Brooklyn.

Le Pitbull s’était posé sur les genoux de Jon Stewart, qui avait immédiatement réalisé qu’il ne rentrerait pas à la maison sans lui.

« Ce que je vous souhaite, c’est qu’un jour, vous trouviez ce chien, a poursuivi le présentateur. LE chien. Le meilleur. »

Hello! A quick thanks for all the kind words and awesome pictures and stories of your special furballs. A reminder that social media isn't entirely a cesspool...just mostly. Here's a couple of shots from the meet cute that began our love affair. #Dipperisthebestboy @AnimalHaven pic.twitter.com/TfbNlFOl3s