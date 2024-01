Pour échapper à son bain, ce Pitbull espiègle a une méthode bien à lui : faire semblant de dormir (vidéo)

Cove est un Pitbull malicieux qui adore passer du temps avec sa maîtresse Kat. Ce qu’il apprécie moins en revanche, ce sont les bains… Lorsque la jeune femme le prévient que l’heure de la douche est arrivée, le toutou tente de l’éviter en faisant semblant de dormir. Filmée et postée sur TikTok, cette scène hilarante est rapidement devenue virale sur Internet.

Votre chien vous a-t-il déjà regardé avec des yeux de chiot pour obtenir quelque chose, de la nourriture ou simplement de l’attention ? Il s’avère que les toutous savent parfaitement ce qu’ils font lorsqu’ils agissent de cette manière.

Une étude a même montré que les chiens peuvent élaborer des plans pour obtenir ce qu’ils désirent et même utiliser des tactiques humaines comme la manipulation. C’est ce que Cove, un espiègle Pitbull, a bien compris.

© @katpatwood / TikTok

Si je dors, j’évite forcément la douche…

Une vidéo postée sur TikTok le 30 décembre dernier illustre parfaitement une des tentatives de manipulation du Pitbull. Alors que Cove sent manifestement « le poisson » selon sa maîtresse, Kat, celle-ci lui apprend qu’il doit prendre un bain. Dès que Kat a prononcé le mot fatidique, Cove fait semblant de s’endormir instantanément.

© @katpatwood / TikTok

Attendrie par sa boule de poils, la jeune femme n’est, hélas, pas dupe et Cove prend la direction de la douche. Le reste de la vidéo est consacré aux différentes étapes du lavage du toutou, depuis le shampoing jusqu’au séchage.

Une multitude de réactions sur Internet

La tactique de Cove pour éviter de prendre un bain a beaucoup amusé les internautes. Publiée sur le compte TikTok de Kat et relayée par Parade Pets, la vidéo est rapidement devenue virale et comptabilise déjà plus de 3,3 millions de vues.

De nombreux internautes ont également souhaité réagir dans les commentaires. La plupart d’entre eux envient la belle vie du Pitbull. « Dans ma prochaine vie, je veux être un chien qui est baigné […] et qui reçoit une serviette chaude », écrit un utilisateur de la plateforme. « Ce chien est mieux traité que la plupart des humains », ajoute un autre. « J’aime à quel point il est gâté et aimé », peut-on lire encore.

© @katpatwood / TikTok

D’autres spectateurs ont aussi partagé leur propre expérience de bain avec leur animal. Un internaute a par exemple expliqué que son chien a préféré s'enfuir en courant et se blesser plutôt que de prendre un bain.

Nos toutous réagissent parfois de manière enfantine et, comme les enfants humains, ils tentent de se soustraire à certaines tâches. Cove, malheureusement, a élaboré un plan qui est tombé à l’eau !