Votre chien regarde-t-il vraiment la télévision ? L'explication scientifique

Il n’est pas rare de surprendre son chien en train de fixer la télévision, comme s’il suivait ce qui se passe à l’écran. Mais que voit-il vraiment ? Comprend-il les images comme nous ? À l’heure où les écrans sont partout et où des programmes sont même dédiés à nos toutous, la question mérite d’être posée.

Peut-être avez-vous déjà surpris votre chien en train de fixer la télévision, comme s’il suivait un match ou un documentaire ? Beaucoup de propriétaires aiment d'ailleurs imaginer que leur compagnon partage leurs programmes préférés. Mais nos toutous voient-ils vraiment ce que nous voyons ? Leur regard sur les écrans est-il le même que le nôtre ? Essayons d’y voir plus clair.

Comment les chiens perçoivent la télévision

Mettons fin tout de suite au suspense : non, les chiens ne perçoivent pas la télévision comme les humains, car leur vision fonctionne différemment. Tout d’abord, ils ont une vision dite dichromatique : ils distinguent les couleurs bleues et jaunes, mais pas le rouge ni le vert, ce qui modifie l’apparence des images à l’écran. Leur acuité visuelle est également plus faible. Ils voient moins bien les détails, mais ils compensent par une excellente sensibilité au mouvement, ce qui les rend particulièrement attentifs aux objets en déplacement.

Par ailleurs, le cerveau des chiens traite les images plus rapidement que le nôtre. On parle de « taux de fusion des images » plus élevé. Alors qu’un humain perçoit une image comme fluide à partir d’environ 55 images par seconde, un chien peut encore distinguer un clignotement jusqu’à environ 75 images par seconde. Ainsi, les anciens téléviseurs, qui diffusaient peu d’images par seconde, pouvaient leur sembler saccadés, voire peu naturels. Les écrans modernes, en revanche, avec leur fréquence et leur définition plus élevées, offrent des images plus fluides et donc plus faciles à percevoir pour eux.

Malgré tout, les images télévisées peuvent parfois leur paraître moins réalistes que dans la vraie vie, ce qui explique qu’ils ne soient pas toujours captivés par l’écran.

Ce qui attire l’attention des chiens à la télévision

Les chiens peuvent donc montrer un certain intérêt pour la télévision, mais ils n’y réagissent pas comme les humains : ils ne comprennent pas les intrigues et ne suivent pas les histoires comme nous.

Ce qui attire surtout leur attention, ce sont les stimuli sensoriels, comme les mouvements rapides ou les sons. Nos compagnons à 4 pattes semblent d'ailleurs davantage attirés par de courtes séquences dynamiques que par des programmes longs et complexes.

Des études scientifiques récentes, comme celle menée par L.I Montgomery publiée dans la revue Scientific Reports*, ont également montré que les chiens réagissent tout particulièrement aux images d’animaux et aux bruits associés. Selon une autre étude parue dans Animal Cognition**, ils sont même capables de reconnaître d’autres chiens ou d'autres animaux à l’écran. Ils réagissent aussi plus fortement à des images et des vidéos adaptées à leur vision et à leur audition. Les sons jouent d’ailleurs un rôle essentiel : aboiements, gémissements, voix humaines donnant des ordres ou encore jouets qui couinent captent immédiatement leur attention.

On a également observé que le comportement des chiens devant l’écran était très actif : ils s’approchent, s’éloignent, et alternent leur regard entre la télévision et leur propriétaire, comme s’ils cherchaient à interagir avec ce qu’ils perçoivent.

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Enfin, même si la perception de la télévision par les chiens reste encore partiellement mystérieuse, il apparaît que des contenus spécialement conçus pour eux peuvent stimuler leur attention et contribuer à leur bien-être, notamment lorsqu’ils sont seuls. Alors, n'hésitez pas à tester avec votre boule de poils !

* Montgomery, L.I., Krichbaum, S. & Katz, J.S., Characterizing TV viewing habits in companion dogs. Scientific Reports 15, 20274 (2025).