Votre chien peut attraper votre rhume ou votre grippe, vrai ou faux ?

Quand on est enrhumé ou grippé, difficile de ne pas s’inquiéter pour son chien. Peut-il attraper nos virus ? Bonne nouvelle : la réponse est, dans l’immense majorité des cas, non. Les virus humains et canins sont en effet très différents et ne passent presque jamais la barrière des espèces. Explications.

Nez qui coule, toux, éternuements… On a tous déjà eu un rhume. Mais saviez-vous que derrière ce mot un peu fourre-tout se cachent en réalité plusieurs infections différentes ? La plus fréquente est liée aux rhinovirus, tandis que la grippe, elle, est provoquée par un virus bien à part, le virus grippal, souvent plus costaud et responsable de symptômes plus marqués comme la fièvre ou les courbatures. Si ces maladies sont si courantes chez l’humain, c’est surtout parce que les virus respiratoires se transmettent très facilement d’une personne à l’autre, par simple contact, gouttelettes ou surfaces contaminées. Dès lors, quand on partage son quotidien avec un chien, une question se pose naturellement : peut-on aussi lui transmettre ces virus ?

Votre chien peut-il vraiment attraper vos virus ?

La réponse repose sur une notion essentielle : la barrière d’espèce. Les virus responsables de ces maladies sont des pathogènes spécifiques, c’est-à-dire qu’ils sont adaptés à une seule espèce et à ses cellules. Les rhinovirus, à l’origine du rhume humain, ne peuvent donc pas se répliquer chez le chien, car son organisme ne leur fournit pas les conditions biologiques nécessaires.

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Pour la grippe, la situation est un peu plus complexe, mais reste globalement rassurante : dans la grande majorité des cas, les virus grippaux humains ne se transmettent pas aux animaux. Il existe toutefois de très rares situations de zoonose inversée, lorsqu’un agent pathogène passe de l’humain vers l’animal. Cela a été observé exceptionnellement lors de la pandémie de grippe A H1N1 en 2009, avec quelques cas chez le chat et le chien après un contact étroit avec des personnes infectées. Mais ces épisodes restent marginaux et ne remettent pas en cause le principe général : les chiens et les humains ne partagent pas les mêmes virus respiratoires au quotidien.

Faut-il quand même s’inquiéter ?

Si vous êtes enrhumé ou grippé et que vous vivez avec un chien, vous pouvez être rassuré, car il n’y a aucun risque réel de transmission à votre boule de poils. Il n’y a donc pas de raison de s’alarmer ni de prendre des mesures particulières, au-delà de quelques gestes de bon sens : évitez de tousser directement sur votre toutou, lavez-vous régulièrement les mains, et maintenez une hygiène normale à la maison.

Les véritables risques infectieux pour les chiens viennent surtout de maladies canines bien identifiées, et non des virus humains. Autrement dit, même si vous êtes cloué au lit avec un gros rhume, votre compagnon à 4 pattes, lui, peut rester serein : dans l’immense majorité des cas, il ne sera pas concerné.

L’info Woopets – Quels sont les symptômes d’un « rhume » chez le chien ?

Si votre toutou ne risque pas d’attraper vos virus, il peut toutefois avoir ses propres infections respiratoires (souvent appelées « toux de chenil » ou infections virales/bactériennes des voies respiratoires). Voici les signes les plus fréquents :

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Toux sèche ou quinteuse, parfois bruyante, qui peut ressembler à un « klaxon » ;

Éternuements répétés, surtout en cas d’irritation des voies nasales ;

Écoulement nasal, clair ou plus épais selon l’origine de l’infection ;

Yeux qui coulent ou légèrement irrités ;

Fatigue inhabituelle, avec baisse d’énergie et envie de se reposer davantage ;

Diminution de l’appétit dans certains cas ;

Parfois de la fièvre, lorsque l’infection est plus marquée.

Ces signes peuvent correspondre à différentes maladies respiratoires canines. Nous vous conseillons donc de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ou s’aggravent.