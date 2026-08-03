Volés dans une clinique vétérinaire, 3 chiens sont retrouvés indemnes après l'arrestation de deux mineurs

Des chiens enlevés lors d'un cambriolage dans une clinique vétérinaire ont été localisés et secourus 3 jours plus tard, permettant à leurs familles de vivre d'émouvantes retrouvailles. L'interpellation de 2 suspects mineurs a également permis de récupérer une partie des objets dérobés.

En Oklahoma (Etats-Unis), 3 chiens qui recevaient des soins en clinique vétérinaire ont été retrouvés sains et saufs et remis à leurs familles après avoir été volés par 2 jeunes cambrioleurs, rapportait KSWO le dimanche 2 août.

Le vol avait eu lieu le jeudi 30 juillet 2026. Ce soir-là, 2 individus s'étaient introduits dans la clinique Minson’s Veterinary Hospital à Duncan. Ils avaient emporté 3 patients canins appelés Opie, Pepper et Gracie. Ils s'étaient également emparés de 2 urnes funéraires contenant les cendres d'animaux de compagnie et divers biens : un mini-réfrigérateur, des sacs d'aliments pour chiens, des traitements antiparasitaires, des laisses, un ordinateur servant aux radiographies dentaires des animaux…

Appel à témoins et mobilisation

Le lendemain, Crime Stoppers of SW Oklahoma a diffusé un appel à témoins via les réseaux sociaux, invitant toute personne disposant d'informations à contacter l'organisation ou la police de Duncan.

« Ce n'est tout simplement pas normal de voler l'animal de compagnie de quelqu'un. Ils font partie de la famille. C'est presque comme enlever un enfant », confiait alors Sharon Rhodes, la maîtresse de Pepper.

L'enquête s'est poursuivie les jours suivants. La communauté locale a massivement relayé l'avis de recherche.

Le dimanche 2 août, vers 4h du matin, le déclenchement d'une alarme signalant une tentative de cambriolage dans un commerce de la ville a alerté les forces de l'ordre. Arrivés sur les lieux, les policiers ont repéré 2 suspects mineurs qui ont aussitôt pris la fuite. Les agents ont pu les localiser dans une habitation voisine, qu'ils ont fouillée avec l'accord du propriétaire des lieux.

Les fuyards ont ainsi été retrouvés et interpellés. Sur place, les intervenants ont découvert Gracie, Opie et Pepper, sains et saufs, ainsi qu'une partie des biens volés à la clinique et lors d'autres cambriolages.

« Nous sommes passés d'un profond chagrin à une immense joie »

Les 3 chiens ont rapidement été rendus à leurs propriétaires. « Pepper était tellement heureuse de me voir, raconte Sharon Rhodes. Elle se trouvait dans une pièce avec cinq ou six policiers qui avaient manifestement joué avec elle. On voyait qu'ils étaient tous très heureux qu'elle soit saine et sauve. Quand je suis arrivée au coin du couloir, elle s'est immédiatement jetée sur moi. »

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duncanok.gov

« Nous avions le cœur brisé. Nous sommes passés d'un profond chagrin à une immense joie de le savoir enfin de retour à la maison », déclare, pour sa part, Margie Bailey, la maîtresse d'Opie.

Quant à Chloe Green, propriétaire de Gracie, elle se dit « infiniment reconnaissante qu'ils soient tous en bonne santé. Pepper, Gracie et Opie vont désormais être amis pour très longtemps ». Elle était en vacances au moment du vol et s'apprête à rentrer en Oklahoma pour revoir sa chienne. Elle prévoit de rencontrer les familles des 2 autres chiens.

De son côté, la police tente toujours de récupérer les biens manquants, en particulier les urnes funéraires.

L’info Woopets : Un chien peut-il garder des séquelles après un enlèvement ?

Un chien retrouvé après un vol peut avoir besoin de temps pour retrouver ses habitudes. Même si aucune blessure physique n’est visible, l’animal peut avoir vécu une situation très stressante et manifester des changements de comportement temporaires.

Après un événement traumatisant, certains chiens peuvent devenir plus craintifs, se montrer plus collants à l'égard de leurs propriétaires, perdre l’appétit ou avoir des troubles du sommeil. Renouer avec les anciennes habitudes et repères, la patience et un environnement calme favorisent généralement leur retour à l’équilibre.

Si des signes d’anxiété persistent ou s’intensifient, un rendez-vous chez le vétérinaire peut permettre d’écarter un problème de santé sous-jacent et d’être conseillé sur un éventuel accompagnement comportemental.