Protecteur pendant la grossesse de sa maîtresse, ce Berger Allemand enseigne maintenant avec patience son jeu préféré à sa petite sœur humaine de quelques mois (vidéo)

Cette petite fille a bien de la chance de partager son quotidien avec 2 compagnons aussi attentionnés envers elle. Un des Bergers Allemands en particulier s’est toujours montré très à l’écoute de ses besoins, notamment depuis la grossesse de la maman. Alors que la petite fille grandit, le chien a décidé de la former à son jeu préféré : le lancer de bal.

Alors que la petite fille n’a que quelques mois, elle a déjà forgé un lien solide avec son grand frère, ce Berger Allemand au dense pelage. Ayant la pleine confiance de sa maîtresse, le chien passe beaucoup de temps avec sa petite sœur, lui apprenant de nombreux jeux et le sens du plaisir d’être ensemble.

@absolute_kaos1 / TikTok

La chance de grandir aussi bien entourée

Une première vidéo revient sur ce moment fort qu’a été l’attente de ce bébé, racontait Parade Pets. Très proche de sa maîtresse, le Berger Allemand s’est montré très protecteur tout au long de la grossesse. On le voit se coucher sur le ventre rebondi de sa propriétaire, également en train de regarder dans le berceau du bébé à venir. On sent que ce grand canidé est déjà investi dans son rôle de grand frère, ce qui se confirme plus tard, à l’occasion de cette vidéo qui a tant plu aux internautes.

@absolute_kaos1 / TikTok

Un apprentissage en douceur

La vidéo en question montre comment le Berger Allemand s’y prend pour enseigner sa façon de jouer à sa jeune sœur. Assise par terre, la petite fille est attentive aux faits et gestes de son compagnon canin qui vient chercher la balle dans ses mains, puis la lance et la rattrape. Au fil des minutes, la petite fille semble comprendre la mécanique du jeu et lance elle-même la balle, qu’elle va rattraper près du chien.

@absolute_kaos1 / TikTok



Toute l’interaction est rythmée par la douceur. Le Berger Allemand, très précautionneux, procède avec prudence et n’effraie jamais la petite fille. Motivée par le jeu, celle-ci en redemande et se déplace même à 4 pattes vers son grand frère pour engager le jeu à son tour.

@absolute_kaos1 Kaos is so gentle with Posie. He’s the one who’ll proudly bring the ball to her, and then patiently let her take it right out of his mouth. Watching the way he interacts with her melts me every time. This is one of the reasons I advocate so strongly for the breed. German Shepherds can be intense and driven, yes but when you put in the time, socialize them well, set clear boundaries, and give them structure and love, they grow into the most loyal, gentle, and trustworthy companions. A well raised shepherd isn’t just a great dog… they’re family. ???? ? original sound - K A O S

Grandir avec un chien : une immense chance

Les internautes sont les premiers à mettre en avant la relation de confiance visible entre le chien et la petite fille. Attendue, il est certain qu’elle sera une excellente compagne de jeu lorsqu’elle saura se tenir sur ses jambes et se déplacer. Pour le moment, elle est à la meilleure école auprès d’un formateur bienveillant et patient.