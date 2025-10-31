Vivant dans des conditions catastrophiques, 11 chiens et 2 chats en étaient réduits à creuser des tunnels pour se déplacer dans cet appartement abandonné avant d'être sauvés (vidéo)

Il y a des circonstances dans la vie qui poussent certaines personnes à développer des troubles du comportement. La situation est déjà triste quand la personne est la seule touchée, mais cela prend des proportions dramatiques lorsque des animaux sont, eux aussi, entraînés dans la maladie malgré eux.

Les membres de la San Diego Humane Society (SDHS) ont probablement eu affaire à un cas de syndrome de Diogène . Ce trouble du comportement pousse les personnes qui en sont touchées à amasser compulsivement les objets, voire à négliger leur habitation. L’association, basée en Californie (États-Unis), a été contactée par le propriétaire d’un appartement. Ce dernier n’avait pas vu son locataire depuis plusieurs semaines et savait qu’il possédait des animaux. Inquiet, il a donc appelé la SDHS.



© San Diego Humane Society

Le personnel ne s’attendait sûrement pas à une telle désolation lors de leur arrivée. En effet, il était impossible de se mouvoir dans l’habitation, tant l’amoncellement de débris, de déchets et d’objets ménagers était important. Les pauvres bêtes, qui étaient encore présentes dans l’appartement, ont même été contraintes de creuser des tunnels pour réussir à se déplacer.

Il aura fallu 4 jours et de grandes bennes pour venir à bout de ce désordre sans nom. Finalement, l’association de protection animale a pu libérer 13 boules de poils (11 chiens et 2 chats). Aussitôt prises en charge, elles ont été conduites sur le campus Oceanside de la SDHS pour être placées en pension d’urgence et recevoir les soins appropriés.

Interrogé par le média People , Jace Huggins, chef du service chargé de l'application des lois sur la protection des animaux au sein de la SDHS, déclare : “Malheureusement, des situations comme celle-ci surviennent lorsque les propriétaires d'animaux sont dépassés ou confrontés à des difficultés personnelles”. Il ajoute ensuite : “Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés à prendre soin de leurs animaux, n'hésitez pas à demander de l'aide avant que la situation ne devienne incontrôlable ”.

© San Diego Humane Society

Une consultation vétérinaire a mis en évidence des problèmes de peau et des griffes trop longues. Les pauvres bêtes étaient également infestées de puces. Désormais sous l’aile protectrice des membres de la San Diego Humane Society, les rescapés se remettent doucement de leurs émotions. Il leur faudra du temps et beaucoup de patience de la part de leur future famille pour oublier ce triste épisode de leur vie.