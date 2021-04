Violemment attaqué à la machette en 2012, ce chien au visage mutilé ne pensait jamais trouver une famille (vidéo)

La vie de Wacku a basculé en 2012, lorsqu’un homme l’a attaqué avec une machette aux Philippines. Le chien a eu le museau arraché. Après avoir reçu les soins nécessaires, il est devenu la mascotte de la Philippine Animal Welfare Society (PAWS). Wacku a passé 5 ans à se battre pour les animaux maltraités, avant de trouver un nouveau foyer aux États-Unis.

Durant les 2 premières années de son existence, Wacku a joué le rôle de chien de garde dans une station de taxi aux Philippines. En 2012, c’est le drame. Un individu ivre a coupé le museau du canidé avec une machette. Le propriétaire de l’animal, qui a perdu énormément de sang, l’a transporté en urgence dans un hôpital vétérinaire. Heureusement, Wacku a survécu à ses blessures, explique People.

Wacku est devenu la mascotte de PAWS

Comme de nombreux soins particuliers ont été nécessaires, il a été accueilli par la Philippine Animal Welfare Society, laquelle combat les actes de cruauté envers les animaux. La directrice, Anna Cabrera, a vu en Wacku la mascotte idéale pour aider la fondation à modifier la loi philippine sur le bien-être des animaux. Le représentant canin a été amené directement aux politiciens. Son histoire tragique et son visage mutilé ont eu une influence considérable.

En octobre 2013, le gouvernement philippin a amendé la loi sur le bien-être animal. Les amendes et les peines de prison pour les agresseurs d’animaux ont été renforcées. Cela a constitué une véritable victoire pour PAWS. Au cours des 5 années suivant son agression, Wacku a participé à diverses actions menées par l’organisme afin de prêter patte-forte aux animaux maltraités et obtenir justice. Mais en raison de son état, la perspective de trouver un foyer aimant et chaleureux s’est dissipée petit à petit...

© Liesl Wilhardt / Instagram (capture d'écran)

Wacku a commencé un nouveau chapitre de sa vie grâce à Liesl Wilhardt

Un jour, pourtant, un ange gardien est venu frapper à sa porte. Son nom ? Liesl Wilhardt. La fondatrice du refuge Luvable (Oregon), connue pour avoir adopté Picasso, le chien à la mâchoire déformée, a proposé à PAWS de prendre Wacku sous son aile. « Ils savaient que je pourrais offrir à Wacku une maison avec des amis humains et animaux, dans un environnement où il pourrait être lui-même », a confié Liesl. Le quadrupède sans museau s’est rapidement adapté à sa nouvelle maison et a réappris à aimer.

© Liesl Wilhardt / Instagram

« J’aime tellement Wacku ! », a déclaré Liesl, « J’admire son courage et sa résilience ». Malgré les épreuves qu’il a endurées, Wacku fait confiance aux gens et a trouvé la joie de vivre. « C’est un vrai survivant », a affirmé sa bienfaitrice.