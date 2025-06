Perdu dans une ville bondée, ce chien affolé suit une odeur familière jusqu’à retrouver celle qu’il n’a jamais cessé d’aimer (vidéo)

Sur Instagram, la vidéo d’un chien capable de retrouver sa maîtresse au milieu de la foule est devenue virale. L’animal, d’une loyauté sans nom envers sa propriétaire, a tout fait pour la retrouver après s’être perdu. Il a été capable de connaître son odeur entre mille.

Le clip, posté par le compte @wholesomeclip.s et partagé par l’Indian Express, montre d’abord des rues avec une forte affluence de personnes. Il s’agit a priori d’une ville dynamique en considérant les nombreux véhicules en circulation et le nombre de passants.

Sur les images, au milieu de l’agitation, un petit chien court et semble quelque peu désorienté. En réalité, il est en train de chercher sa maîtresse, qu’il a l’air d’avoir perdue. Si le chien donne l’impression d’être déboussolé, il n’en est rien. Il est en train de suivre une piste, ce que va montrer la suite de la vidéo.

@wholesomeclip.s / Instagram

Un flair inégalable

Les chiens ont un odorat plus développé que celui des humains. Parmi les toutous, certains sont dotés d’un flair encore plus aiguisé, et il semblerait que la boule de poils de la vidéo fasse partie de cette catégorie. Sur le clip, elle se dépêche de suivre un itinéraire et les internautes peuvent d’ailleurs constater qu’elle utilise son museau à quelques reprises, comme pour capter les odeurs.

Puis, dans une seconde partie, on voit le quadrupède se diriger avec assurance à l’intérieur de ce qui ressemble à un abri. 2 personnes sont assises dedans et lorsque le chien entre, l’une d’elles se lève immédiatement. Elle vient de reconnaître son toutou, qui lui saute dans les bras et roule sur lui-même de joie.

Pour éclairer les spectateurs, la légende indique : « L'instant incroyable où un chien perdu depuis longtemps sent soudain l'odeur de sa maîtresse sur une place bondée. Il suit l'odeur et la retrouve dans une cabane de repos voisine pour être réunis ! ». Le canidé a retrouvé sa maîtresse malgré l’agitation et les odeurs innombrables. Voilà encore une preuve que nos boules de poils nous sont incroyablement fidèles !