Un chien au visage déformé frôle l’euthanasie après avoir été abandonné (vidéo)

Avoir le visage tordu n’a pas été facile pour Picasso, un chien âgé de 4 ans. Après avoir été abandonné, l’animal a failli être euthanasié. Heureusement, Liesl Wilhardt l’a recueilli dans son refuge situé dans l’État de l’Oregon.

Une malformation peut être très mal vécue par les animaux également. Picasso, originaire de l’Ohio, est né avec la mâchoire déformée, relate le Daily Mail. Son apparence atypique – qui rappelle les œuvres d’art de Pablo Picasso, d’où son prénom – ne l’a pas aidé à trouver une famille aimante. Même si l’animal ne souffre pas physiquement et qu’il se comporte normalement comme ses congénères, l’adoption s’est longtemps avérée difficile.

Placé dans un refuge en Californie, le canidé devait normalement se faire euthanasier en raison d’une surabondance des résidents. Mais Liesl Wilhardt est intervenue pour chasser la mort.

© Brad Shaddy / Instagram

Picasso et son frère ont été sauvés à temps de l'euthanasie

À 52 ans, l’Américaine dirige depuis 1999 un organisme spécialisé dans le sauvetage d’animaux appelé Luvable. La quinquagénaire a eu un véritable coup de foudre lorsqu’elle a découvert Picasso et son frère Pablo. « Je suis tombée amoureuse de son visage bancal et j’ai dit que Luvable prendrait les deux frères », a-t-elle confié. Affectueux et très unis l’un à l’autre, Pablo et Picasso ont rejoint leur nouveau foyer à temps, où les attendaient déjà pléthore d’autres animaux. « J’ai juré de ne jamais les séparer », a affirmé Liesl Wilhardt.

© Liesl Wilhardt / Instagram

Picasso entame un nouveau chapitre de sa vie

La fratrie a posé la patte sur les 200 000 m² de terrains forestiers appartenant à leur bienfaitrice. Chiens, chats, poulets et même cochons s’épanouissent dans ce havre de paix. Malheureusement, le bonheur a été de courte durée pour Pablo, décédé d’un anévrisme cérébral, laissant son frère sombrer dans la dépression.

A lire aussi : Un chien dans l’impossibilité d’être accueilli au sein d’un refuge voit sa vie basculer quand les bénévoles lui offrent une session toilettage

© Liesl Wilhardt / Instagram

Aidé par Liesl et ses nouveaux compagnons, Picasso a su retrouver le goût de la vie. Il a notamment lié une amitié exceptionnelle avec Pax, un cochon. Les meilleurs amis ont d’ailleurs été élus « Couple le plus mignon » par la Société protectrice des animaux aux États-Unis (ASPCA). L’adorable chien possède même son propre compte Instagram, suivi par environ 240 000 abonnés. « Personne n’avait jamais vu un chien comme lui », a révélé sa propriétaire. Après de nombreuses épreuves pénibles, Picasso a enfin trouvé une vraie famille qui lui apporte sérénité et amour au quotidien.