Au Village de Canidays avec Hill’s, vivez un moment festif avec votre chien et rencontrez des passionnés du monde canin

Du 29 au 31 mai 2026 se tiendra la 3 e édition de Canidays avec Hill’s, l’événement 100 % dogfriendly à ne pas manquer cette année ! Au cœur de l’Île de Loisirs du Val de Seine, les participants auront accès libre au « Village Canidays » qui s’étend sur 15 000 m 2 de pelouse. Cet espace en plein air promet une ambiance conviviale et festive. On vous dit tout !

Sur l’Île de Loisirs du Val de Seine, nichée dans le Grand Paris Seine & Oise (à 35 km de Paris), Candidays avec Hill’s propose des myriades d’expériences uniques à partager avec votre toutou. Mais au-delà des animations, c’est aussi un véritable lieu de vie où les passionnés de chiens se retrouvent, discutent et s’amusent. En plus de rencontrer d’autres propriétaires dans une atmosphère conviviale, vous pourrez échanger facilement avec des experts du monde canin, dont des éducateurs.

Au sein du Village Canidays, qui s’étend sur 1,5 hectare de verdure, vous aurez également la possibilité de déambuler parmi de nombreux exposants. Nutrition, accessoires, bien-être, éducation… Chaque stand vous permettra de découvrir de nouvelles pratiques ou des produits innovants pour prendre soin de votre fidèle compagnon au quotidien, et de repartir avec des conseils personnalisés.

© Clemence Leconte / Canidays avec Hill's

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Un programme varié et festif

En plus des belles rencontres, le Village vivra au rythme des animations durant 3 jours. Et il y en aura pour tous les goûts ! Si vous êtes branché sport, n’hésitez pas à essayer des activités dynamiques comme l’agility (parcours d’obstacles avec des passerelles, des tunnels…) ou la course au leurre (poursuite d’un leurre mécanique pour tester la rapidité et l’agilité de votre ami à 4 pattes).

Des animations plus insolites, comme le hay bale (sauts de ballots de paille le plus rapidement possible), le cani-paddle ou la piscine à balles, apportent une touche de fun. Votre chien pourra se dépenser pleinement à vos côtés, tout en s’amusant.

Les amateurs de calme et de bien-être y trouveront aussi leur compte. Le doga (yoga avec son chien) vous invite à ralentir et à renforcer votre relation de complicité. De même, des séances d’ostéopathie et des espaces dédiés à la détente vous permettront de chouchouter votre petit compagnon.

© IDB.Photographie / Canidays avec Hill's

Vous êtes plutôt en quête de pédagogie ? Vous ne vous ennuierez pas avec les ateliers d’éducation canine, les initiations aux premiers secours canins et les conférences animées par des experts ! Au Village Canidays, vous pourrez apprendre dans un cadre bienveillant et ludique.

Enfin, plusieurs temps forts sont prévus tout au long du week-end. Le grand défilé canin, très attendu chaque année, mettra à l’honneur la diversité des toutous présents. Le cani-apéro, quant à lui, offrira un moment de convivialité unique entre chiens et humains.

© Clemence Leconte / Canidays avec Hill's

Le confort et le bien-être animal au cœur de l’événement

Canidays avec Hill’s séduit par son ambiance festive et ses nombreuses activités canines, mais aussi son attention particulière portée au bien-être de nos compagnons à 4 pattes.

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Des « bars à chiens » seront répartis sur l’ensemble du site pour leur permettre de se désaltérer à tout moment. Des zones ombragées et de repos seront également aménagées pour leur offrir des pauses bien méritées entre 2 activités. Une petite faim ? Grâce aux food trucks, vous pourrez vous restaurer sur place avec Médor.

La sécurité est également une priorité dans le Village Canidays. Des équipes composées de professionnels de la santé animale se tiendront prêtes pour intervenir en cas de besoin et assurer le bon déroulement de ce week-end qui a du chien !

Canidays avec Hill’s, du 29 au 31 mai 2026 à l’Île de Loisirs du Val de Seine. Vendredi : de 14h à 19h. Samedi : de 9h à 19h30. Dimanche : de 9h à 17h. Informations complémentaires, programme, tarifs et billetterie sur canidays.fr.