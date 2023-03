Vidéo : Ce Border Collie rencontre sa petite sœur humaine pour la première fois, et sa réaction est très émouvante

L’accueil d’un nouveau-né dans une famille est toujours un moment très spécial et très émouvant. Mais lorsque la maison est déjà habitée par des résidents à quatre pattes, l’étape de la rencontre est très importante. Le chien sera-t-il heureux ou méfiant de voir un nouveau venu dans son foyer ? Pour ce Border Collie, aucun doute n’est permis : il est déjà fou amoureux de sa petite sœur. Une histoire relatée par Pet Helpful.

Un moment plein de tendresse et de complicité

Il y a quelques jours, Ryan et sa femme ont eu le bonheur d’accueillir leur petite fille et de la ramener à la maison. Il était ensuite temps de présenter l’enfant aux animaux de la maison. Ryan a filmé le moment émouvant où son Border Collie a dit bonjour à son bébé.

© wheway15 / TikTok

La maman était assise sur le canapé, sa fille dormant sur son bras. Le chien était installé à côté d’elle. Dans la vidéo, on le voit d’abord sentir très délicatement le pyjama du bébé, puis le regarder avec amour. Il pose ensuite sa patte sur le bras de sa propriétaire, toujours avec une grande douceur, et s’allonge pour voir de plus près le bébé. Sa langue sort et on sent qu’il aimerait lui faire un petit bisou, mais il se retient, pour ne pas faire de mal à la fillette.

Toute cette scène est un véritable concentré d’amour, adorable à regarder.

Les internautes ont été touchés par la vidéo

Sur TikTok, la vidéo cumule déjà plus de 110 000 likes. Les internautes ont été très touchés par ce tendre moment. Quelqu’un a écrit « En te touchant le bras, c’est presque comme si le chien disait : Wow, regarde-la maman, je suis si fier de toi ».

A lire aussi : Ce Corgi est fou de joie à l’idée de fêter Noël, et il a conquis le coeur de millions d’internautes (vidéo)

De nombreuses personnes sont persuadées que le Border Collie et l’enfant deviendront meilleurs amis. Dans un commentaire, quelqu’un a dit « Le regard de l’amour ». Et Ryan a répondu « Il ne l’a pas quittée des yeux ».

Enfin, un internaute a résumé le sentiment général en écrivant « Félicitations pour être devenus parents, votre bébé à fourrure vient de tomber amoureux de son nouvel humain. Ils vont être meilleurs amis. »