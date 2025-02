Un Goldendoodle rejoint ses parents à l’aéroport et ne peut pas contenir sa joie lorsqu’il les aperçoit (vidéo)

Isla est une Goldendoodle plutôt expansive et démonstrative. Après une absence de 3 semaines, elle a pu rejoindre ses humains à l’aéroport. Ce moment, elle l’attendait impatiemment et l’a bien fait comprendre. Battements de queue et sauts frénétiques au rendez-vous, Isla n’arrivait plus à s’arrêter !