Victime de violentes morsures, un chaton est opéré en urgence et lutte pour rester en vie

Le 21 juillet 2022, le refuge Dan Cosgrove Animal Shelter, situé à Branford dans l’Etat du Connecticut (nord-est des Etats-Unis), lançait un appel aux dons pour financer l’opération d’un chaton grièvement blessé.

Le petit animal venait tout juste d’être pris en charge par l’association, et son état de santé était alors considéré comme critique, rapportait NBC Connecticut. Âgée de 2 mois, la jeune chatte appelée Bandit souffrait de multiples blessures consécutives à des morsures, vraisemblablement causées par un chien de grande taille. La lésion la plus grave a été constatée au niveau de l’abdomen ; il en résultait la perforation de ses intestins et une infection abdominale potentiellement mortelle.

Bandit devait subir une intervention chirurgicale en urgence. Une opération et des soins coûteux, d’où l’appel aux dons lancé par le Dan Cosgrove Animal Shelter sur les réseaux sociaux. Des frais estimés à 5000, voire 7000 dollars (4900 à 6900 euros environ).

Fort heureusement, la chatte a été opérée avec succès. Son intestin grêle était si endommagé que les vétérinaires ont dû en retirer plus des 2 tiers.



Pieper Veterinary / Facebook

« Tous surpris par la rapidité de sa récupération »

« Malgré tout ce qu'elle a traversé, Bandit nous a tous surpris par la rapidité avec laquelle elle a récupéré », indiquait la clinique vétérinaire Pieper sur sa page Facebook le 2 août.

Le chaton est sur la voie de la guérison, alors que ses chances de survie étaient sérieusement compromises près de 2 semaines plus tôt.

Sur Facebook, le Dan Cosgrove Animal Shelter a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à sauver Bandit grâce à leurs dons.