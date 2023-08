Victime d'une agression, un chien errant et terrifié se réfugie sous une voiture et suscite l'inquiétude des habitants

C’est en Californie, aux États-Unis, que commence l’histoire de Niq : un Chihuahua errant et terrifié retrouvé dans un piteux état. Attaqué par des animaux sauvages, le canidé s’est réfugié sous une voiture, rêvant secrètement d’être sauvé.

Des craintes immenses

Plus facile à dire qu’à faire ! En réalité, Niq refusait de se laisser approcher par qui que ce soit. Tout cela était bien trop stressant pour lui. Les habitants du quartier, désemparés, ont alors décidé de faire appel à Suzette Hall, une femme habituée à porter secours aux chiens dans le besoin.

La fondatrice de Logan’s Legacy s’est rendue sur les lieux aussi vite que possible. « Il avait une grosse blessure, a-t-elle déclaré à The Dodo. Il avait besoin d’être opéré en urgence. »

@logans_legacy29 / Instagram

Heureusement, cela a pu être possible grâce à la détermination de Suzette, qui l’a amené au Camino Pet Hospital quelques instants après son arrivée. Si l’intervention chirurgicale de Niq s’est bien déroulée, son malheur, lui, ne s’est pas arrêté là.

Un nouveau combat

« Après son opération, Niq avait toujours l’air très malade, explique Suzette, puis il a été testé positif à la parvovirose », une maladie virale grave et très contagieuse contre laquelle Niq a dû se battre de toutes ses forces.

@logans_legacy29 / Instagram

Cette fois-ci, néanmoins, Niq était mieux entouré que jamais. Une assistante vétérinaire a d’ailleurs noué un lien spécial avec le Chihuahua. « Tous les jours, elle restait avec lui après le travail. Elle en est tombée amoureuse », confie Suzette.

L’assistante vétérinaire a souhaité le prendre chez elle pendant un weekend, pour lui offrir un cocon plus chaleureux. La fondatrice de Logan’s Legacy a accepté sa demande sans hésiter, et a été surprise de recevoir un message inattendu quelques jours plus tard.

@logans_legacy29 / Instagram

« Elle a pris Niq tout le weekend, mais elle ne pouvait plus s’en séparer. Elle m’a dit : "Je dois le garder. Puis-je l’adopter, s’il te plaît ?" »

Un foyer éternel

Bien sûr, Suzette a accepté sans hésiter, et c’est ainsi que Niq a rejoint sa famille pour la vie. Aujourd’hui, le Chihuahua est plus heureux que jamais et a retrouvé toute sa santé. Pour Suzette, il n’y a rien de plus beau.

A lire aussi : Avec son clavier, un chien se fait le porte parole de son congénère endeuillé auprès de leur maîtresse (vidéo)

@logans_legacy29 / Instagram

« Il est si heureux, si aimé. Il a enfin le foyer dont il a toujours rêvé », a-t-elle conclu.