Victime d’un AVC, elle vacille à plusieurs reprises, mais son chien l’empêche de s’endormir et lui sauve la vie

Le 16 juillet 2024, Len se préparait à aller se coucher et était en train d’enfiler son pyjama quand elle a été victime d’un AVC. Incapable de bouger, elle était livrée à elle-même, car elle vivait seule. Du moins, aucun autre humain n’était en mesure de l’aider dans la maison. Néanmoins, son chien, Luka, veillait sur elle avec attention et lui a potentiellement sauvé la vie ce jour-là.

« J'étais en train d'enfiler mon pyjama quand j'ai eu l'impression que des serpents se déplaçaient à l'intérieur de mes vêtements [...] En me levant, je suis retombée sur le lit. J'avais aussi une sensation étrange au visage, comme une sensation de lourdeur. Je me suis affalée en arrière, allongé, et j'ai commencé à m'endormir », se rappelait Len, dans une interview accordée à Newsweek.

@harposgoldenfamily / Instagram

La femme a brusquement été prise de nombreux symptômes à cause d’un accident vasculaire cérébral, ce qu’elle a su plus tard. Dans le cadre de cette pathologie, chaque minute compte. Plus la victime est secourue rapidement, plus elle a des chances de se rétablir. S’endormir sans prévenir les secours était alors la pire chose qui pouvait arriver à Len, mais elle ne pouvait lutter contre le sommeil.

Une perspicacité remarquable

Luka, qui n’avait que 10 mois à l’époque, n’avait aucune formation de chien d’assistance. Pourtant, il n’a pas attendu d'obtenir un diplôme pour comprendre que quelque chose n’allait pas. Il s’est alors mis à réveiller sa maîtresse à chaque fois que celle-ci s’assoupissait « Je sentais la tête de Luka fermement, mais sans agressivité, appuyer sur ma poitrine et sur mon menton. Cela s'est produit plusieurs fois, je ne sais pas combien de temps », témoignait la rescapée.

Luka n’a cessé de solliciter sa maîtresse. Finalement, son insistance a permis à Len de rester consciente et d’appeler à l’aide. Elle a pu être prise en charge par les secours assez rapidement. Certaines de ses fonctions cérébrales ont été atteintes, mais ont pu être reconstituées. Len a suivi une longue rééducation et a doucement retrouvé son quotidien.

@harposgoldenfamily / Instagram

Pour elle, si Luka n’était pas intervenu ce jour-là, l’issue aurait pu être bien plus dramatique : « Luka m'a vraiment sauvé la vie. S'il ne m'avait pas empêché de dormir cette nuit-là, je me serais endormie et j'aurais peut-être succombé à un manque d'oxygène au cerveau », assurait-elle. Elle est infiniment reconnaissante de l’avoir dans sa vie.