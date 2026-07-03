Venue vérifier l'application d'une décision d'expulsion, la police sauve 5 chiots et leur mère assoiffés dans un logement insalubre

Découverts par les forces de l’ordre lors d’une intervention d’expulsion, une chienne et ses 5 petits ont été pris en charge en urgence alors qu’ils se trouvaient dans un état de grande détresse. Désormais sécurisés et réhydratés par les services animaliers, ils sont toujours en observation et ne peuvent pas encore être proposés à l’adoption.

Ils ont quitté les lieux en laissant leurs chiens sur place, enfermés et sans eau. Ces derniers ont toutefois été secourus par les forces de l'ordre et sont désormais entre de bonnes mains, rapportait KCTV .

Les faits ont eu lieu à Excelsior Springs, dans l'Etat du Missouri. Le bureau du shérif du comté de Clay, dont la ville dépend, avait envoyé ses adjoints vérifier l'application d'une décision d'expulsion dans une habitation insalubre.

Arrivés sur place, les policiers ont constaté que les locataires étaient effectivement partis. En revanche, ils ont été stupéfaits de découvrir d'autres occupants dans le logement. Il s'agissait d'une chienne et de ses 5 chiots en détresse.

D'après les intervenants, la petite famille canine aurait ainsi été livrée à elle-même depuis plusieurs jours. Les locataires leur avaient laissé de la nourriture, mais pas d'eau.

« Les adjoints du shérif ont déclaré que l'état de la maison était l'un des pires qu'ils aient jamais vus », peut-on lire sur la page Facebok du bureau du shérif du comté de Clay.

Les chiots et leur mère sont entre de bonnes mains

Ils se sont empressés de faire sortir les chiots et leur mère de cet enfer et de les mettre en sécurité. Une mission qui n'a pas été simple, notamment car les jeunes canidés n'avaient pas l'habitude d'être tenus en laisse.

💧 Comment réhydrater un chien déshydraté ? 🐕 Combien de temps un chien peut survivre sans eau ? 📖 Autres sauvetages animaliers inspirants Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.



Clay County, Missouri Sheriff / Facebook

Les adjoints du shérif ont été rejoints par les agents du service animalier local (Excelsior Springs Animal Control Center), qui se sont employés à réhydrater les rescapés. Ces derniers ont bu d'importantes quantités d'eau, tant ils étaient assoiffés.

Ils ont été pris en charge par l'Excelsior Springs Animal Control Center et ne sont pas encore prêts à être proposés à l'adoption.

Le conseil Woopets : comment réhydrater correctement un chien en état de déshydratation après un sauvetage ?

Lorsqu’un chien a longtemps été privé d'eau, la réhydratation doit être progressive et encadrée pour éviter les complications. Voici quelques conseils dans ce sens :