En hommage à leur Beagle en fin de vie, un couple crée un stand de friandises pour chiens qui rassemble le voisinage (vidéo)

À Lakeside, en Virginie (États-Unis), un vieux Beagle de 19 ans est devenu le cœur d’une belle histoire de quartier. Alors que Kermit vit ses derniers mois après un diagnostic difficile, sa propriétaire a créé un stand de friandises pour lui offrir des moments de joie. Et contre toute attente, cette initiative a rapidement rassemblé le voisinage autour de lui !

Amanda Lewis, une habitante de Lakeside, en Virginie (États-Unis), a adopté Kermit il y a une douzaine d'années, alors que le petit Beagle sortait d'un passé difficile, marqué selon elle par la maltraitance et la violence. Depuis, le chien partage son quotidien et est devenu un membre à part entière de sa famille.

Aujourd'hui âgé de 19 ans, Kermit traverse toutefois une période compliquée : les vétérinaires lui ont récemment diagnostiqué une tumeur à la rate et estiment qu'il pourrait lui rester moins de 6 mois à vivre. Malgré cette terrible nouvelle, Amanda Lewis et son mari Justin ont choisi de profiter pleinement du temps qu'il leur reste avec leur fidèle compagnon.

La création d'un stand de friandises en son honneur

Pour égayer le quotidien de Kermit, Amanda a eu une idée aussi simple que touchante. Le Beagle a toujours aimé observer les passants et les chiens depuis la fenêtre de sa maison. « On appelle ça ses rondes de voisinage », a expliqué sa maîtresse à WRIC. « Il aime bien surveiller tous les allées et venues dans le quartier. »

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Souhaitant lui offrir davantage d'occasions de profiter de ce spectacle, elle a installé devant son domicile un petit stand proposant gratuitement des friandises et des jouets pour les chiens. L'espace comprend même un coin spécialement dédié aux petits pipis.

Cette installation permet également à Amanda de donner une seconde vie aux sacs de nourriture et aux friandises que son chien âgé refuse désormais de manger.

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C'est de cette manière que ce qui n'était au départ qu'un moyen de faire plaisir à son toutou s'est rapidement transformé en une initiative appréciée de tout le quartier.

Un succès inattendu auprès des habitants

Touchés par l'histoire du vieux Beagle et par les friandises mises à disposition, de nombreux voisins s'arrêtent désormais régulièrement devant la maison lors de leurs promenades. Le stand est devenu un véritable point de rencontre pour les propriétaires de chiens du quartier.

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Parmi eux, Katie Toibin, une voisine, estime que cette initiative a permis de rapprocher les habitants.

« Ils traversent une période tellement difficile en tant que propriétaires d'animaux », a-t-elle déclaré. « On préfère tous ne pas penser à ce moment-là, mais ils partagent l'amour que leur porte Kermit, ses jouets et tout ce qu'il apporte à la communauté. Ça a vraiment resserré les liens entre tous les gens. »

@wric.8news What started as a simple way to brighten a senior dog's final months has turned into a neighborhood gathering spot in Lakeside. Nineteen-year-old Kermit, a beagle who spends most of his days resting by the front window of his home, has become the inspiration behind a community dog treat station that is drawing visitors from across the neighborhood and beyond. Kermit's owner, Amanda Lewis, adopted him about 12 years ago after he came from what she described as a troubled and abusive past. "We've just been blessed to have him for as long as we have. It's been kind of a miracle," Lewis said. Kermit was recently diagnosed with a mass on his spleen. Lewis said veterinarians have told her he may have less than six months left, but for now, she and her husband, Justin, are focused on making the most of every day. rva richmondva virginia richmond henricova henrico ? original sound - ABC 8News - WRIC - ABC 8News - WRIC

Au fil des semaines, le petit Beagle est ainsi devenu un symbole de convivialité et de solidarité. Depuis sa place favorite près de la fenêtre, il observe les visiteurs défiler et profite de l'attention qu'ils lui portent. Sa propriétaire, quant à elle, espère que les promeneurs continueront de s'arrêter pour lui dire bonjour et offrir à leur chien une petite friandise.

L’info Woopets – Comment prendre soin d’un chien en fin de vie ?

À l’image de Kermit, dont les propriétaires cherchent à rendre chaque moment précieux, quelques gestes simples peuvent aider un chien âgé ou malade à mieux vivre au quotidien. Vous pouvez :