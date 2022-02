Vanessa Bryant pleure le décès de son chien, 2 ans après la perte de son mari, la star du basket Kobe Bryant

La famille Bryant est de nouveau en deuil, 2 ans après le décès du basketteur Kobe et de sa fille. La veuve de la star de la NBA a annoncé la mort de leur chien Crucio.

« Nous t'aimons, Crucio. Merci pour tout, gentil garçon. Merci de veiller sur nous. Tu vas nous manquer ». Ces mots émouvants sont ceux de Vanessa Laine Bryant, veuve de l’ancienne vedette des Los Angeles Lakers, et adressés à son défunt chien.

C’est, en effet, par ce message posté sur Instagram qu’elle a annoncé la disparition du Labrador Retriever à la robe noire, comme le rapportait Metro le 12 février. L’animal avait fêté son 11e anniversaire en janvier dernier.



La publication comprend une série de photos montrant Crucio. Dans l’une d’elles, le canidé sénior vivait ses derniers instants entouré de sa famille ; il s’apprêtait très probablement à être euthanasié, car on peut voir un cathéter dans l’image en question.



Un chien qui répondait toujours présent lorsqu’il s’agissait de réconforter les siens

Crucio avait été d’un soutien inestimable pour les siens. Il avait toujours été là pour réconforter sa maîtresse quand elle se mettait à pleurer, notamment lors des tristes anniversaires de la mort de son mari, comme le montre cette vidéo.

Kobe Bryant et l’une de leurs filles, Gianna Maria-Onore, avaient perdu la vie le 26 janvier 2020 lorsque l’hélicoptère à bord duquel ils se trouvaient s’était écrasé. Le terrible accident avait fait 7 autres victimes. La star de la NBA et sa fille avaient 41 et 13 ans.



Le décès de Crucio survient donc 2 semaines après le 2e anniversaire de cette tragédie. Le chien a toutefois quitté ce bas monde en sachant qu’il était aimé de tous.

