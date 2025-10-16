Unis par un lien profond, ce Golden Retriever et sa “grand-mère” humaine partagent un tendre moment de complicité (vidéo)

On a beau dire que les chiens n’ont qu’un seul maître, certains représentants de la gent canine n’hésitent pas à étendre ce cercle privilégié. Pour Wally, un fougueux Golden Retriever, les instants passés avec sa “grand-mère” humaine sont particulièrement précieux et il ne les échangerait pour rien au monde.

Les Golden Retrievers sont des chiens fougueux, prompts à jouer et, surtout, particulièrement affectueux. Wally coche toutes les cases qui caractérisent sa race, et il suffit d’une seule vidéo pour s’en rendre compte.

Ainsi, le média animalier américain PetHelpful a partagé des images du toutou aux poils dorés qui laisse exploser sa joie lorsque sa “grand-mère” humaine vient lui rendre visite. C’est bien connu, les petits humains adorent leurs aïeules pour l’affection et les nombreuses attentions dont elles peuvent faire preuve. Pour Wally, c’est exactement la même chose.



© @wally.meets.world / TikTok

La vidéo montre donc le canidé se précipiter dehors pour accueillir à la barrière son humaine adorée. Cette dernière sait néanmoins se faire respecter quand il le faut et elle le montre en calmant la fougue du jeune toutou qu’elle fait asseoir. Une fois rentrée dans un calme relatif et, surtout, sous bonne escorte à 4 pattes, la “grand-mère” de Wally peut enfin le gâter. Au programme : boisson spéciale et, pour finir, un nouveau jouet emballé dans son sac de transport en kraft.

Comment ne pas craquer alors devant la réaction du Golden Retriever ? Celui-ci est tellement excité par ce présent, qu’il n’arrive pas à le sortir de son emballage. Les dernières images montrent finalement l’objet du désir, une belle peluche toute douce.



© @wally.meets.world / TikTok

Cependant, toutes ces attentions ne sont rien en comparaison des caresses que peut lui prodiguer sa “grand-mère”. D’ailleurs, Wally n’hésite pas à les réclamer. Lorsqu’il les obtient finalement, c’est un toutou aux anges qui nous fait face durant les dernières secondes de la vidéo.

Sur TikTok, le clip a eu un véritable succès, cumulant près d’un million de vues. Les internautes ont été nombreux à partager leur réaction. L’un des abonnés a même malicieusement fait remarquer que “grand-mère” a ramené une boisson pour elle, pour son “petit-fils” poilu…. mais pas pour sa fille. Nous savons désormais qui est le préféré !

A lire aussi : Cette maman est émue lorsqu’elle comprend que son chien sait parfaitement qu’elle attend un heureux événement (vidéo)