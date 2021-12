La réaction adorable d'un chat se lovant contre un chien endormi attendrit le coeur des internautes (vidéo)

Une vidéo montrant un chat et un chien faisant la sieste blottis l’un contre l’autre a ému et attendri de nombreux internautes, tant sur Reddit que sur Instagram, où elle avait initialement été postée. Ce qui est surtout touchant dans cette scène, ce sont l’attitude du félin et la réaction du canidé lorsque son ami se rapproche de lui.

Intitulée « Pourquoi est tu si loin, mon ami ? », une séquence pleine de tendresse et devenue virale sur Reddit, souligne la complicité qui peut exister entre les chats et les chiens.

On y voit un chien endormi sur un côté d’un canapé et un chat roux installé à l’autre extrémité. Ce dernier se lève, s’étire, puis va rejoindre l’autre animal pour essayer de se faire une place douillette auprès de lui.

Le félin tente de réveiller son compère en lui donnant de délicats coups de patte sur le dos, puis en se frottant tendrement contre lui. La réaction du chien est tout aussi adorable.

Alors que l’on pourrait s’attendre à ce qu’il soit mécontent d’être ainsi dérangé dans son sommeil, il n’en est rien du tout. Joule (c’est le nom du chien) se repositionne légèrement pour permettre au chat Kelvin de s’installer confortablement tout contre lui, puis tous 2 reprennent tranquillement leur sieste.

Un duo d’amis suivi par des dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram

A l’origine, cette vidéo avait été publiée sur Instagram. Joule et Kelvin font, en effet, partie des vedettes du compte Ginger Cat & Vizslas, qui totalise près de 79 000 abonnés. On peut y découvrir d’autres scènes où le chien et le chat font preuve d’affection mutuelle, mais aussi des images dont les protagonistes sont les autres animaux de la famille : un chat noir appelé Nerien et un chien nommé Tesla.

Le foyer comprenait également une chatte, Lyra, mais cette dernière hélas n’est plus de ce monde à cause de la péritonite infectieuse féline.

Leur propriétaire Brenna Eckert explique que c’est grâce au système de vidéosurveillance qu’elle a pu se rendre compte de la relation spéciale qu’ont Joule et Kelvin. « J'ai déplacé la caméra pour avoir une vue plus proche du canapé et j'ai été étonnée de voir qu'ils ne partageaient pas seulement le canapé, mais qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre », raconte-t-elle.