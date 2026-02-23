« Une victoire éclatante pour les défenseurs de la cause animale », la chienne Tokyo condamnée après une morsure est sauvée

Fin novembre, une chienne de refuge nommée Tokyo a mordu des cyclistes lors d’une promenade avec une bénévole. À la suite de cet accident, le maire de Roanne a ordonné l’euthanasie du canidé. Révoltée par cette décision, la Confédération Nationale Défense de l’Animal a lancé une pétition et fait appel à la justice pour sauver la Malinoise.

Comme nous vous le rapportions dans un article précédent, Tokyo a causé des morsures lors d'une rencontre avec 2 cylistes, alors qu'elle se baladait avec une bénévole. La Malinoise, pensionnaire de la SPA du Roannais depuis 2021, s’est ensuite retrouvée dans la ligne de mire du maire de la ville, Yves Nicolin. À la suite de cet accident, il a ordonné sa mise à mort.

« Comme vous, j’aime les animaux et soutiens la cause animale, mais je privilégierai toujours l’humain, avait-il écrit sur Facebook, et dans ce cas il y a incontestablement une faute majeure de la trésorière de la SPA qui n’a ni respecté les règles élémentaires à tenir avec un chien récidiviste mordant et dangereux. »

En effet, Tokyo aurait déjà mordu par le passé et a été classée 3/4 en termes de dangerosité par un vétérinaire. « Mon rôle de maire est de protéger les habitants en priorité, avait confié le maire de Roanne au micro de France Bleu, c’est pourquoi après respect de toutes les procédures, j’ai été amené à prendre cet arrêté d’euthanasie à contrecœur, mais indispensable. […] »

« Inadmissible d’euthanasier un animal »

Révoltée par cet acte qu’elle juge « illégal » et « disproportionné », la Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA) – à laquelle est affilié le refuge indépendant de la SPA du Roannais – a interpellé Yves Nicolin dans l’espoir de le faire revenir sur sa décision. En vain.

Puis, une pétition mise en ligne sur le site mesopinions.com a récolté plus de 53 000 signatures. De nombreux internautes ont exprimé leur colère face à l’arrêté funeste du maire. « Pourquoi tuer un animal alors qu’on ne le fait pas aux humains pour 1000 fois pire », ou encore « Inadmissible d’euthanasier un animal », pouvait-on lire dans les commentaires.

Dans un ultime espoir de sauver la vie de Tokyo, la CNDA « a accompagné le refuge du Roannais dans la saisine de la plus haute juridiction administrative française », indique-t-elle dans un communiqué.

Tokyo est sauvée !

« Le Conseil d’État a tranché, poursuit la CNDA, par ordonnance du 18 février 2026, il a suspendu l’exécution de l’arrêté de mise à mort pris par Yves Nicolin et condamné la mairie de Roanne à la somme de trois mille euros. Il s’agit certes d’une victoire éclatante pour les défenseurs de la cause animale. »

L’organisation, ravie de cette belle victoire, a remercié la forte mobilisation citoyenne qui a accompagné ce combat. « Aujourd’hui, nous pouvons enfin le dire : Tokyo vivra, grâce à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour elle », conclut la CNDA sur Facebook.