« La chienne ne mérite pas de mourir », 45 000 personnes signent une pétition lancée par la CNDA pour sauver une Malinoise condamnée après une morsure

C’est une affaire qui fait couler beaucoup d’encre. Une chienne de la SPA du Roannais, nommée Tokyo, est condamnée à l’euthanasie pour avoir attaqué 2 cyclistes il y a plusieurs semaines. Une pétition pour la sauver a récolté 45 000 signatures à ce jour ; et la Confédération Nationale Défense de l’Animal (CNDA), à laquelle est affilié ce refuge indépendant, interpelle le maire de la ville.

« Comme vous, j’aime les animaux et soutiens la cause animale, mais je privilégierai toujours l’humain. Et dans ce cas il y a incontestablement une faute majeure de la trésorière de la SPA qui n’a ni respecté les règles élémentaires à tenir avec un chien récidiviste mordant et dangereux », écrit Yves Nicolin, maire de Roanne, sur Facebook.

Cette chienne de 6 ans et demi, nommée Tokyo, a poussé les portes du refuge roannais en janvier 2021 à la suite d’un abandon, comme le révèle un article publié dans les colonnes du média Le Pays. Elle aurait déjà mordu, précisent nos confrères.

À la fin du mois de novembre 2025, la chienne a récidivé lors d’une promenade. « Quand 2 cyclistes se sont approchés de Tokyo et de sa promeneuse, la Malinoise a fondu sur l’un d’eux, le mordant très sévèrement », ajoutent-ils.

« Je regrette, mais nous n’avions pas le choix »

Pour Michel Debout, président de la SPA du Roannais (un refuge indépendant, affilié à la Confédération Nationale Défense de l’Animal), « la faute incombe totalement » à la bénévole « qui promenait Tokyo ». D’ailleurs, cette dernière a désormais interdiction de sortir les pensionnaires canins de l’établissement. Lors de l’incident, elle aurait été « au téléphone et avait lâché la laisse », indique le maire.

À la suite de cet épisode, la Malinoise a été classée 3/4 en termes de dangerosité par un vétérinaire. Yves Nicolin a donc ordonné sa mise à mort. « Mon rôle de maire est de protéger les habitants en priorité, déclare-t-il au micro de France Bleu, c’est pourquoi après respect de toutes les procédures, j’ai été amené à prendre cet arrêté d’euthanasie à contrecœur, mais indispensable. Cet animal ne sera jamais adopté après son passif. Le maintenir en cage le reste de sa vie aurait été plus cruel. Je regrette, mais nous n’avions pas le choix. »

« Non à l’exécution d’un être vivant »

Sur la plateforme mesopinions.com, une pétition visant à sauver Tokyo a recueilli plus de 45 000 signatures et avance une version différente : « Promenée en forêt par une bénévole du refuge, Tokyo et la bénévole sont surprises par l’irruption de 2 cyclistes qui surgissent derrière elles, apprend-on, Tokyo dans un réflexe de défense s’en prend à l’un d'eux, entraînant plusieurs ecchymoses, qui, si elles ne sont pas acceptables sont heureusement sans gravité. »

Cette affaire a suscité de vives réactions sur Internet. « Savoir prendre des décisions assises sur un juste regard ! Bon rétablissement pour les 2 cyclistes bien évidemment, mais 3 fois non à l’exécution d’un être vivant (qui a dû être terriblement traumatisé par les humains et la mauvaise vie qu’on lui a infligée), commente l’un des signataires, donc justice et justesse au rendez-vous des juges ! […] »

« Pourquoi tuer un animal alors qu’on ne le fait pas aux humains pour 1000 fois pire », souligne un autre internaute ayant signé la pétition.

Selon la CNDA, « la chienne ne mérite pas de mourir »

Dans une lettre adressée au maire de Roanne, Bruno Navarro – délégué général de la CNDA – l’invite à revenir sur sa décision. « Dès lors, avec l'engagement du refuge confédéré "SPA du Roannais" à respecter les mesures prescrites (port de la muselière, tenue en laisse, accompagnement comportemental...), nous souhaitons nous inscrire dans la perspective ouverte par le juge renoncer à la mise à mort de Tokyo tout en respectant la logique de protection de l'ordre public visée par votre arrêté, peut-on lire, par conséquent, je me tiens à votre disposition Monsieur le Maire si vous souhaitez étudier, avec la Confédération Nationale Défense de l'Animal, les modalités de mise en œuvre de la perspective évoquée ci-avant. En répondant aux attentes qui ne cessent de se manifester autour de Tokyo, démonstration serait faite de ce que le sens de l'humanité parfois peut l'emporter. »

Pour la CNDA, l’arrêté ordonnant l’euthanasie de la Malinoise dans les 7 jours est « une décision parfaitement illégale et pour le moins disproportionnée ». Le vétérinaire, sollicité pour une analyse comportementale, « recommande quelques mesures de prévention : port de la muselière, tenue en laisse et encadrement comportemental ».

Sur le site mesopinions.com, l’organisme indique avoir « mandaté dans l’urgence un avocat pour venir en aide à l’association roannaise et à Tokyo afin d’obtenir le retrait immédiat de cette condamnation à mort incompréhensible ».

Car pour la CNDA, « la chienne ne mérite pas de mourir ».