Une vétérinaire derrière les barreaux pour avoir refusé de rendre un chien sénior à son maître l'ayant laissé attaché à une camionnette

Aux Etats-Unis, le procès d’une vétérinaire ravive le délicat débat entre protection animale et respect du lien qui unit un chien à son maître. La praticienne, convaincue d’avoir agi pour le bien d’un vieux Pitbull vivant avec un sans-abri, vient d’écoper d’une peine de prison.

Le lundi 24 novembre, une vétérinaire américaine a été condamnée à 10 jours de prison pour ne pas avoir restitué le chien sénior d’un sans-abri qu’elle estimait négligé par ce dernier, rapportait The Detroit News .

L’an dernier, Amanda Hergenreder, vétérinaire basée à Millington dans le Michigan, se trouvait à Grand Rapids, à 2 heures de route de chez elle, pour assister à une conférence. Elle avait alors repéré le canidé en question. Vinnie, croisé Pitbull de 16 ans, était attaché à un camion de déménagement stationné devant un café.



Amanda Hergenreder

Elle avait décidé de le détacher et de l’emmener à sa clinique de Millington pour le soigner. Elle l’avait traité pour une infection urinaire et lui avait extrait une dent endommagée.

Son maître Chris Hamilton, sans domicile fixe, l’avait à ses côtés depuis 13 ans. Il l’avait adopté au refuge du comté de Kent (Kent County Animal Shelter). Il possédait une maison à Granville à l’époque, mais avait perdu son logement en 2023.

Face à la juge Angela Ross, Amanda Hergenreder a déclaré avoir vu “un chien en détresse” et agi comme le lui dictait la déontologie. Elle a toutefois reconnu avoir procédé trop vite, sans prendre en compte la relation affective qui existait entre le chien et son propriétaire. “Je n'ai pas su honorer le lien qui unissait Vinnie et M. Hamilton. Je n'ai pas su anticiper le chagrin qui allait suivre”, a-t-elle ainsi admis avant d’écouter l’énoncé de sa peine. “J'ai omis de m'arrêter, de réfléchir et de poser des questions.”

“Vinnie a passé ses derniers mois dans un environnement chaleureux, sûr, aimant et attentionné”

La vétérinaire avait gardé Vinnie, qu’elle surnommait Biggby, et continué de prendre soin de lui. Le chien avait malheureusement été euthanasié en juillet dernier, son état de santé s’étant considérablement dégradé. “Je me sentais vraiment mal. Nous nous aimions”, déclarait Chris Hamilton en septembre.



Amanda Hergenreder

A lire aussi : Elle s'attend à ce que son chien lui fasse la fête en rentrant mais il lui rappelle aussitôt qu'elle n'est pas sa personne préférée (vidéo)

“Nous sommes déçus de la condamnation du Dr Hergenreder à une peine de prison, mais nous nous consolons en sachant que Biggby / Vinnie a passé ses derniers mois dans un environnement chaleureux, sûr, aimant et attentionné”, a indiqué l'avocat de la défense, maître Miles Greengard.

Ce dernier avait requis 120 heures de travaux d'intérêt général. La juge Angela Ross a toutefois estimé qu'une peine de prison était plus appropriée. Amanda Hergenreder devra également s’acquitter de 1000 dollars à titre de dédommagement.