Une unité de gendarmerie se mobilise pour secourir un Saint-Bernard victime d'une chute de 10 mètres en montagne

Veiller à la sécurité de son animal de compagnie lors des randonnées est essentiel. Parfois, certains accidents surgissent sans crier gare... Dans le massif du Donezan (Ariège), O'Neill a fait une mauvaise chute, au grand dam de son propriétaire.

Le mardi 13 juillet a été marqué par une intervention peu banale. Un homme a sollicité le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), après que son compagnon à 4 pattes, nommé O'Neill, soit tombé.

Le Saint-Bernard, qui affiche près de 75 kg sur la balance, suivait tranquillement son maître lors d'une randonnée en pleine nature, lorsqu'il a trébuché et a fait une chute de 10 mètres. L'endroit étant très raide et escarpé, le marcheur a été incapable d'évacuer seul son chien. Il se serait certainement mis lui-même en danger...

Le chien a été retrouvé blessé

Bien qu'ils n'aient pas l'habitude de porter secours aux animaux de compagnie, 4 gendarmes sont intervenus, rapporte le site d'actualité Positivr.

Ils ont utilisé cordes et perches pour récupérer le chien en tout sécurité. « Il y avait 250 mètres de dénivelé, soit un peu plus d’une heure de marche », a déclaré un officier. Une fois le canidé atteint, les secouristes l'ont installé dans un brancard et l'ont escorté jusqu'à la voiture de son propriétaire. En effet, O'Neill ne pouvait plus marcher à cause de son arrière-train paralysé.

Après cette opération de sauvetage impressionnante, il a été transporté d'urgence chez un vétérinaire. Le Saint-Bernard a miraculeusement survécu à sa chute, mais avec quelques blessures en prime. Des hématomes, des lésions, ainsi qu'une entorse ont été détectés. Rassurez-vous ! Sa famille a apporté de bonnes nouvelles. O'Neill « commence à remarcher et l'appétit est au rendez-vous ».

Pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise, les membres du PGHM de l'Ariège ont rappelé l'importance de garder son chien en laisse lors des promenades.