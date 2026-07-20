Une trentaine de chiens évacués en urgence d'un refuge roussillonnais dévasté par un feu de forêt, une cagnotte solidaire ouverte pour sa reconstruction

Après le violent incendie ayant ravagé un refuge canin des Pyrénées-Orientales, les 33 chiens qu'il hébergeait ont tous été sauvés, et un projet de reconstruction est désormais en cours. Une autre association a décidé de reprendre le flambeau, tandis qu'une collecte de fonds doit permettre de financer la remise en état des lieux.

L'incendie ayant sévi début juillet 2026 sur Trévillach (66), a été particulièrement dévastateur et a touché bon nombre de communes voisines, notamment celle d'Ille-sur-Têt. C'est justement dans cette dernière que se trouve le refuge canin ASAAP, presque entièrement détruit par les flammes.

« D'ordinaire il y a les chiens qui nous accueillent, il y a plein d'oiseaux... Là il n'y a plus rien, ce qui frappe quand on arrive, c'est le silence » confiait sa présidente Richarde Valentin à ICI.fr .

Quelques enclos ont été épargnés par le feu, mais le reste a été en très grande partie calciné. Richarde Valentin, les employés et les bénévoles ont réagi rapidement en procédant à l'évacuation des 33 chiens qui y vivaient. Des animaux qui ont été placés en familles d'accueil ou pris en charge par d'autres structures.

Une cagnotte solidaire a été lancée sur la plateforme GoFundMe, avec un objectif de 40 000 euros à récolter afin de réaliser les travaux de remise en état.



asaap.66 / Instagram

Richarde Valentin précisait que le refuge disposait désormais suffisamment de nourriture pour chien et de couvertures, fournis à la faveur d'une belle mobilisation. La priorité est, à présent, aux dons financiers.

Dans une vidéo partagée le 19 juillet sur Instagram, Marina, fondatrice de Marina Refuge Animalier à Céret, toujours dans les Pyrénées-Orientales, a annoncé avec émotion qu'elle allait prendre le relais d'ASAAP et tenter de reconstruire le refuge.

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L'espoir d'une reconstruction malgré tout

Elle a livré un constat honnête : l'établissement étant ancien, certains bâtiments n'étaient pas aux normes. Elle a évoqué la fatigue et une certaine résignation observées chez Richarde Valentin et son équipe, ainsi qu'un manque de communication.

Consciente de la difficulté du projet dans lequel elle se lance, Marina a indiqué qu'elle allait demander l'aide des mairies d'Ille-sur-Têt et de Montalba-le-Château, notamment pour relier le refuge au réseau de distribution d'eau. Jusque-là, en effet, il s'approvisionnait principalement via des cuves qui ont été détruites par l'incendie.

Une bonne nouvelle tout de même : Marina a annoncé que parmi les chiens confiés à des familles d'accueil, certains ont été adoptés.