Pour se rendre dans leur petit coin de paradis, ces chiens ont droit à un transporteur particulier

© Rachel Haggett

Dans cette pension pour chiens au Canada, les joyeux quadrupèdes ne profitent pas que du très grand jardin, des jeux et de la piscine. Ils ont aussi un transporteur particulier pour les y conduire et les ramener à la maison le soir.

Rachel Haggett et Wayne Devoe ont fondé le Good Hands Boarding Kennels en 2011. Ils ont imaginé cette pension de jour pour chiens comme une garderie scolaire pour petits humains. Pourquoi un tel choix ? « Parce que nous aimons tous nos chiens comme nos enfants », explique Haggett à The Dodo.

L’établissement, situé sur l’Île du Cap-Breton en Nouvelle-Ecosse, province de l’Est du Canada, accueille entre 15 et 30 canidés qui arrivent le matin et repartent l’après-midi. Leurs journées sont bien remplies, entre séances de trampoline, de balançoire, de courses-poursuites et baignades dans la piscine.

Les chiens qui ne peuvent pas être conduits par leurs propriétaires ne font pas l’école buissonnière, puisque le Good Hands Boarding Kennels met à leur disposition un service de ramassage.

Rachel Haggett et Wayne Devoe ont, en effet, acheté un minibus scolaire et l’ont aménagé pour accueillir jusqu’à 10 pensionnaires en même temps. Ces derniers font ainsi les trajets allers et retours quotidiens en toute sécurité en étant placés dans des cages de transport individuelles.

L’initiative a rencontré un franc succès auprès des maîtres, surtout ceux qui n’ont pas le temps de transporter eux-mêmes leurs animaux vers et depuis la pension. D’autres ont opté pour ce service tout simplement parce qu’il est pratique ou pour ne pas avoir à prendre la route en hiver.

Certains propriétaires jouent même le jeu jusqu’à doter leurs chiens de petits cartables, contenant le plus souvent quelques friandises ou une petite couverture.

A lire aussi : "Une famille décide de tout faire pour rendre heureux ce chiot à qui il ne reste qu'un mois à vivre ! "

A la pension Good Hands Boarding Kennels, on célèbre aussi les anniversaires et les grandes fêtes comme Noël et le Nouvel An. En somme, cet endroit est un petit paradis pour ces « écoliers » à 4 pattes.