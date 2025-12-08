Une promenade matinale vire au cauchemar quand un prédateur attaque un Yorkshire, sauvé in extremis par des voisins héroïques

En Floride, la promenade matinale d’une habitante et de ses 3 petits chiens a tourné au cauchemar. Surgissant de nulle part, un coyote s’en est pris à l’un d’eux, sous les yeux horrifiés de leur maîtresse. L’issue aurait pu être tragique, mais la réactivité et le courage de plusieurs voisins ont permis d’éviter le pire.

Sandra Ciminelli est encore secouée par ce qui est arrivé à ses chiens, en particulier Molly, pris pour cible par un coyote alors qu’ils étaient devant chez eux. Cette habitante de Boynton Beach, en Floride (Etats-Unis), l’est tellement qu’elle n’a pas souhaité livrer son témoignage aux médias. Ses voisins, en revanche, se sont exprimés au sujet de l’incident, d’autant plus qu’ils sont courageusement intervenus pour secourir le trio canin, rapportait WFLX .



“Le coyote les avait déjà traqués“

Les faits se sont déroulés le matin du vendredi 7 novembre 2025. Sandra Ciminelli venait de faire sortir ses 3 chiens, dont 2 Yorkshire Terriers, sans s’attendre à voir surgir un coyote. Ce dernier s’est mis à courir derrière Molly et ses 2 congénères, puis a attrapé la chienne avec l’intention de repartir avec.



Les images de vidéosurveillance (visibles dans le reportage WPTV News ci-dessous) montrent Sandra Ciminelli alors qu’elle essayait désespérément d’éloigner le coyote, lui courant après et hurlant.

Ses cris ont alerté d’autres habitants de la rue qui lui sont tout de suite venus en aide. “Elle promenait ses chiens sur la pelouse et apparemment le coyote les avait déjà traqués et s'en est pris à eux”, raconte Robert Duran, l’un de ses voisins.

“J'étais terrifié, j'étais complètement choqué“

Un autre, Mario Colonbrito, n’a pas hésité à passer à l’action. “J'ai juste pris un tas de sable et de terre et je me suis mis à les lui jeter dans les yeux, dit-il. Il a finalement lâché prise”. Blessée, Molly a été emmenée aux urgences vétérinaires pour recevoir des soins.



“J'étais terrifié, j'étais complètement choqué qu'un coyote attaque ces petits chiens”, confie Robert Duran, qui salue le courage de Mario Colonbrito. “Je pense que c'est grâce à lui que son animal de compagnie, Molly, est encore parmi nous”, conclut-il.

La chienne devrait s’en remettre.

