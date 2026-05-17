Une secouriste se faufile dans un passage souterrain étroit pour sauver un chien coincé à plus de 6 mètres de profondeur
A la faveur d'une opération particulièrement périlleuse et ayant duré 6 heures dans les entrailles d'un parc national anglais une chienne tombée à plus de 6 mètres sous terre a finalement pu être sauvée grâce à l’intervention coordonnée de plusieurs équipes spécialisées. Coincée dans un réseau souterrain extrêmement étroit, Maisy n’a dû sa survie qu’au courage d’une secouriste spéléologue qui s’est glissée jusqu’à elle pour la ramener à la surface.
Même les sauvetages les plus complexes peuvent être réussis lorsque les intervenants se serrent les coudes. C'est ce qui a permis récemment à une chienne de regagner la surface et retourner auprès de sa famille après s'être trouvée prise au piège plusieurs mètres sous terre, rapportait People.
Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook
Les faits se sont déroulés le vendredi 8 mai 2026 au cœur du parc national North York Moors, dans le nord-est de l'Angleterre.
La chienne en question, qui répond au nom de Maisy d'après ITV News, était tombée dans un puits naturel étroit et s'était enfoncée à 6,5 mètres de profondeur dans cette cavité souterraine.
Il était impossible de la faire sortir de là sans moyens et compétences bien spécifiques. Le secours ont été appelés, et c'est l'équipe de sauvetage spécialisée Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team qui s'est rendue sur les lieux.
Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook
L'héroïne du jour se prénomme Lucy
L'opération s'annonçait difficile et risquée. La Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team a toutefois pu compter sur l'assistance d'autres groupes tout aussi motivés : les services d’incendie et de secours du North Yorkshire, la police du North Yorkshire et l’Upper Wharfedale Fell Rescue Association.
« Le réseau souterrain était extrêmement étroit, difficile d’accès et très technique, nécessitant des compétences spécialisées en secours dans des espaces confinés », d'après la Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team.
Le concours de Lucy, une secouriste spéléologue, a été précieux et déterminant. Elle s’est courageusement faufilée à travers des passages souterrains très étroits pour atteindre la chienne avant de la ramener sain et sauf à la surface.
Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook
Au bout de 6 heures d'efforts, Maisy était enfin hors de danger.
Les conseils Woopets : comment minimiser le risque d'accident avec son chien lors des promenades en pleine nature ?
En forêt, en montagne ou sur des terrains rocheux, certains passages peuvent dissimuler des trous, anciennes galeries ou cavités étroites dangereuses pour les chiens. Quelques précautions simples permettent de limiter les risques :
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- Garder son chien en laisse ou en longe dans les zones inconnues ou escarpées, surtout s’il a tendance à courir après des odeurs ou à explorer les broussailles.
- Rester sur les sentiers balisés : les abords de falaises ou anciennes zones minières peuvent cacher des ouvertures fragiles sous la végétation.
- Eviter les promenades à la tombée de la nuit ou par faible visibilité, lorsque les cavités au sol deviennent difficiles à repérer.
- Apprendre à reconnaître les signes de fatigue ou d’excitation excessive chez son chien,car un animal trop stimulé fait souvent moins attention à son environnement.
- Emporter une lampe, de l’eau et un téléphone chargé lors des randonnées isolées afin de pouvoir alerter rapidement les secours en cas d’incident.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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