Une secouriste se faufile dans un passage souterrain étroit pour sauver un chien coincé à plus de 6 mètres de profondeur

A la faveur d'une opération particulièrement périlleuse et ayant duré 6 heures dans les entrailles d'un parc national anglais une chienne tombée à plus de 6 mètres sous terre a finalement pu être sauvée grâce à l’intervention coordonnée de plusieurs équipes spécialisées. Coincée dans un réseau souterrain extrêmement étroit, Maisy n’a dû sa survie qu’au courage d’une secouriste spéléologue qui s’est glissée jusqu’à elle pour la ramener à la surface.

Même les sauvetages les plus complexes peuvent être réussis lorsque les intervenants se serrent les coudes. C'est ce qui a permis récemment à une chienne de regagner la surface et retourner auprès de sa famille après s'être trouvée prise au piège plusieurs mètres sous terre, rapportait People .



Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook

Les faits se sont déroulés le vendredi 8 mai 2026 au cœur du parc national North York Moors, dans le nord-est de l'Angleterre.

La chienne en question, qui répond au nom de Maisy d'après ITV News , était tombée dans un puits naturel étroit et s'était enfoncée à 6,5 mètres de profondeur dans cette cavité souterraine.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

Il était impossible de la faire sortir de là sans moyens et compétences bien spécifiques. Le secours ont été appelés, et c'est l'équipe de sauvetage spécialisée Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team qui s'est rendue sur les lieux.



Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook

L'héroïne du jour se prénomme Lucy

L'opération s'annonçait difficile et risquée. La Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team a toutefois pu compter sur l'assistance d'autres groupes tout aussi motivés : les services d’incendie et de secours du North Yorkshire, la police du North Yorkshire et l’Upper Wharfedale Fell Rescue Association.

« Le réseau souterrain était extrêmement étroit, difficile d’accès et très technique, nécessitant des compétences spécialisées en secours dans des espaces confinés », d'après la Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team.

Le concours de Lucy, une secouriste spéléologue, a été précieux et déterminant. Elle s’est courageusement faufilée à travers des passages souterrains très étroits pour atteindre la chienne avant de la ramener sain et sauf à la surface.



Scarborough and Ryedale Mountain Rescue Team / Facebook

Au bout de 6 heures d'efforts, Maisy était enfin hors de danger.

Les conseils Woopets : comment minimiser le risque d'accident avec son chien lors des promenades en pleine nature ?

En forêt, en montagne ou sur des terrains rocheux, certains passages peuvent dissimuler des trous, anciennes galeries ou cavités étroites dangereuses pour les chiens. Quelques précautions simples permettent de limiter les risques :

A lire aussi : "J'ai su alors que je devais l'aider", cette chienne avec un pyjama ne comprend pas pourquoi sa famille l'a abandonnée