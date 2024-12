Des spéléologues au secours de 2 chiens tombés dans une cavité rocheuse dont un coincé plus de 30 mètres sous terre

2 chiens de chasse prisonniers d’une cavité rocheuse ont été sauvés par les membres d’un groupe spéléologique héraultais, rapportait Midi Libre le mercredi 4 décembre.

Cette opération de sauvetage extrêmement complexe a pris fin le mardi 3 décembre avec la récupération du 2e animal, le premier ayant été libéré peu après l’incident survenu le 1er décembre.

Tout avait effectivement commencé dimanche. Ce jour-là, les 2 quadrupèdes prenant part à une battue aux sangliers étaient tombés dans le trou du Romarin, une grotte située à Saint-Jean-de-Fos (34).



Photo d'illustration

Si leurs maîtres avaient pu déterminer leur emplacement grâce à leurs colliers GPS, les faire sortir de là s’annonçait bien plus difficile. L’un des chiens n’était qu’à 3 mètres de profondeur et a pu être secouru assez vite. L’autre, en revanche, s’était enfoncé beaucoup plus profondément dans la cavité. Pour avoir une chance de le récupérer, il fallait faire appel à des spécialistes.

Ces derniers sont intervenus mardi matin. Il s’agit des membres du GSM (Groupe Spéléologique de Montpeyroux). Ces spéléologues se sont introduit dans le trou du Romarin, progressant jusqu’à 35 mètres de profondeur où ils ont enfin rejoint le 2e chien, qu’ils ont ainsi réussi à faire remonter indemnes à la surface.

La grotte sera sécurisée par une grille

C’était le soulagement pour tout le monde, notamment les chasseurs qui ont promis de fermer l’entrée de la cavité avec une grille pour prévenir tout autre incident.

Il s’agit du 2e sauvetage de ce type dans l’Hérault en l’espace de quelques jours. Une quarantaine de kilomètres plus loin, du côté de Roqueredonde, 2 autres chiens de chasse au sanglier s’étaient retrouvés coincés dans une cavité, 30 mètres sous terre, d’après Actu Métropolitain.

Ce sont les Spéléologues bénévoles interclubs de l’Hérault, leurs homologues aveyronnais venus de Millau et les sapeurs-pompiers du SDIS 34 qui étaient intervenus, sauvant le duo de quadrupèdes en détresse après une semaine d’angoisse.