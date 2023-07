Une seconde chance pour Markus, chien dont les aboiements ont failli lui coûter la vie

L’ancienne maîtresse de Markus voulait faire euthanasier ce chien parce qu’il aboyait trop à son goût. Face à la détresse du canidé et bien que débordée, la fondatrice d’une association a fait le nécessaire pour le sauver.

Malgré le manque de places chez elle, une mère d’accueil bénévole a décidé d’héberger un chien en plus car la propriétaire de ce dernier n’en voulait plus. Elle souhaitait même le faire euthanasier, rapportait la BBC.

Lucie Holmes est la fondatrice de Lucie's Animal Rescue, association basée à Thirsk dans le Yorkshire du Nord (Angleterre).

Récemment, une dame l’a contactée pour lui demander si elle pouvait prendre son chien en charge. Son interlocutrice ne voulait plus le garder car, selon elle, il « aboyait sur les gens à vélo, en voiture et d’autres chiens ».



Lucie's Animal Rescue / Facebook

Lucie Holmes avait dû refuser, car elle n’avait plus de place. Peu après, une vétérinaire l’a appelée pour lui dire que cette même personne lui avait amené l’animal en lui demandant de l’euthanasier. Chose que la praticienne n’a évidemment pas acceptée.

Le chien en question, âgé de 2 ans et répondant au nom de Markus, était dans une bien mauvaise posture. « C'est dégoûtant, confie Lucie Holmes. J’ai eu du mal à dormir parce que je suis toujours aussi en colère. Les chiens aboient. C'est ce qu'ils font. »

Inquiète pour le sort de Markus, elle a décidé de l’accueillir malgré les 9 autres chiens et 34 chats dont elle devait déjà s’occuper. C’était la seule solution pour le sauver.



Lucie's Animal Rescue / Facebook

« Il a besoin de temps et d’éducation »

Elle se souvient avoir dit à l’ancienne propriétaire de Markus qu’il n’y avait absolument pas lieu de le faire euthanasier. « Il a besoin de temps et d’éducation », lui a-t-elle expliqué.

Un processus que Lucie Holmes a donc lancé pour permettre au chien d’espérer un tout nouveau départ.

Lucie's Animal Rescue / Facebook

Markus est entre de bonnes mains, celles de Lucie Holmes, du mari de cette dernière et de leurs 3 enfants. Tous sont déterminés à l’aider à remonter la pente et à se défaire de ses aboiements fréquents qui, même s’ils peuvent être gênants par moments, sont tout à fait corrigibles et ne constituent en aucun cas un motif pour mettre fin à son existence.