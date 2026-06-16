Une sauveteuse fait la rencontre d’un chiot abandonné dans un parc naturel et forge un lien fort et immédiat avec lui (vidéo)

Ce chiot errant retrouvé en Floride (États-Unis) avait la volonté d’être sauvé, il est maintenant entre les mains de sa sauveteuse, décidée à lui offrir le meilleur pour l’avenir. C’est exactement à proximité d’une maison de la Nature que la jeune chienne a été retrouvée. Les circonstances de sa présence restent encore inconnues, mais la chienne a maintenant des jours plus assurés devant elle.

Le contact s’est fait tout naturellement entre Hal, la sauveteuse, également employée de la maison de la Nature de Merrit Island, et Love Bug, la petite chienne pleine de dynamisme. Le chiot est littéralement allé à la rencontre de celle qui était décidée à lui tendre la main, et depuis, la magie opère au sein du duo très complice. PetHelpful est revenu sur leur histoire.

Une excitation à son paroxysme

Lors de la première rencontre, la chienne qui était sur le parking du lieu de travail de Hal, s’est précipitée vers la voiture de celle qui allait lui apporter de l’aide. Love Bug débordait de joie et sautait en direction de Hal lorsque cette dernière a ouvert sa portière.

Très touchée et bouleversée, la sauveteuse a répondu à l’appel de la chienne et l’a fait rentrer dans le bâtiment, pour la nourrir, lui offrir de quoi se reposer, et la toiletter.

De nombreuses questions en suspens

Peu de temps après, Hal a emmené Love Bug chez le vétérinaire, pour en savoir plus à son sujet. Son âge a été estimé à 5 mois, la chienne avait encore ses dents de lait, mais avait aussi visiblement des chaleurs.

Sans puce électronique, la chienne a été confiée à Hal, en attendant, peut-être de retrouver sa famille.

Un vrai coup de cœur

Hal a accepté tout de suite de continuer sa prise en charge de Love Bug. Le lien de confiance est évident, ce qui fait penser aux internautes que la suite de l’histoire de la chienne pourrait bien s’écrire aux côtés de sa sauveteuse.

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Comment gérer l’excitation d’un chien ?

Le chien peut être excité pour de multiples raisons, mais c’est au propriétaire de poser des cadres pour éviter les débordements. Voici comment gérer le trop plein d’excitation du chien, en douceur :