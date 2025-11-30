Enfermé dans une cage au milieu d'un parking bondé, ce chien impuissant voit enfin des passants s'arrêter pour l'aider

Griffon a été abandonné par son propriétaire pour une raison encore inconnue et s’est retrouvé livré à lui-même au beau milieu d’un parking. Il était impuissant, enfermé dans une cage, jusqu’à ce que des bons Samaritains décident de lui tendre la main. Il se trouve actuellement en sécurité.

Les voitures vont et viennent constamment sur le parking d’une zone commerciale fréquentée de Buckland Hills, à Manchester (États-Unis). Le 27 septembre dernier, aux environs de 17h, comme le précisait Patch , plusieurs clients ont remarqué une cage avec un chien à l’intérieur. Le pauvre était seul au milieu de toute cette agitation. L’organisme de protection animale Manchester Animal Control est alors intervenu pour lui prêter main forte.

Le présumé jour de l’abandon, les agents ont reçu de nombreux appels à témoins mentionnant la présence du quadrupède sur place. Ils se sont alors activés pour le rejoindre et voir ce qu’il en était. En arrivant sur les lieux, ils ont effectivement fait la rencontre de la pauvre boule de poils. Sans aucun doute, elle avait été abandonnée sur le parking.

Des nouvelles réconfortantes

Les sauveteurs ont récupéré l’animal pour le placer en sécurité dans leurs locaux. Il a été examiné par un vétérinaire et jugé apte à être placé à l’adoption, car aucun souci de santé n’a été détecté. Le praticien en a profité pour le stériliser et il s’est rétabli entre de bonnes mains.

Rapidement, des dizaines de personnes se sont manifestées pour l’adopter. Le petit chien gris nommé Griffon a vite trouvé une famille aimante, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui avaient suivi son histoire : « Il s'installe magnifiquement bien dans sa maison pour toujours », partageait un porte-parole.

Un propriétaire recherché

Même si Griffon est en train de repartir à zéro et de s’épanouir dans sa nouvelle maison, les membres du Manchester Animal Control ont exprimé leur souhait de retrouver la personne qui l’a lâchement abandonné : « Nous recherchons toute aide pour localiser son ancien propriétaire, le responsable de cet abandon », pouvait-on lire sur Facebook.