Une propriétaire paye des frais d’adoption majorés pour un chien présenté comme « pure race », mais un test ADN révèle une autre réalité

Cette adoptante a eu la bonne intuition au moment d’accueillir son compagnon. Le refuge lui ayant demandé de payer un peu plus de 700 euros, elle a été un peu surprise. Elle a compris un peu plus tard que le supplément de 250 euros qui était lié à la « race pure » du chien, n’était pas justifié.

Un test ADN est venu confirmer les doutes de cette propriétaire qui ne renoncerait pour rien au monde à la présence de ce chien adorable auquel elle s’est tout de suite attachée. Les internautes se sont emparés à leur tour de la cause de cette femme un peu désarmée face à la somme qui lui a été réclamée.

« Ils étaient tellement persuadés qu’il était de race pure »

Beefcake a été adopté par Ashley alors qu’il n’avait que 6 semaines. La rencontre a été un moment marquant et l’adoptante était ravie d’ouvrir son foyer à un animal de refuge qui avait grand besoin d’aide à un stade si précoce de sa vie. Elle s’était préparée à régler des frais d’adoption, également nécessaires à la survie des refuges et aux soins des animaux, mais ces frais ont été majorés pour la raison suivante : le chien en question devait être un chien de race. Ashley n’en était pas convaincue, mais s’est exécutée, obtenant la preuve, quelques mois plus tard, du contraire.

« Il s’avère que j’avais raison »

La propriétaire confiait à Newsweek : « J’ai payé un prix plus élevé sans justification ». Au fil des semaines, puis des mois, elle a vu son chien changer et ses caractéristiques physiques lui faisaient penser à un mélange de races. La confirmation est arrivée grâce à test ADN : « Il a actuellement 9 mois et il s’avère que j’avais raison », ajoutait Ashley.

Les résultats sont plus que parlants avec plusieurs races d’origine : « 79,4% Labrador Retriever, 10,4% Border Collie, 5,7% Berger Allemand et 4,5 % Golden Retriever ».

« Je l’aime de toute façon »

Évidemment, l’amour de cette propriétaire pour son chien reste inchangé. Sur Reddit, les internautes ont adressé leur soutien face à cette situation « extrêmement frustrante », rarement observée dans d’autres refuges. Ils sont aussi d’accord pour reconnaître la gentillesse, la résistance des chiens issus de mélange et fondent devant la bouille adorable de Beefcake.