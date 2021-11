Il adopte un chien sourd, qui devient une source d'inspiration et de joie pour toutes les personnes qu'il rencontre

Il adopte un chien sourd, qui devient une source d'inspiration et de joie pour toutes les personnes qu'il rencontre

Cole représente bien plus qu'un « simple » animal de compagnie. Le chien a l'habitude d'offrir son soutien à des enfants, ainsi qu'à des vétérans. En outre, il est doté d'une petite particularité : Cole est atteint de surdité.

Chris Hannah n'avait jamais prévu d'adopter un chien qui nécessiterait des besoins spéciaux ou qui deviendrait rapidement un héros, ainsi que le représentant d'une association. Et pourtant...

© Cole the Deaf Dog – The Team Cole Project

En avril 2017, il a pris la décision de consulter le site web d'un refuge pour animaux. Le premier résident qu'il a vu n'était autre qu'un chiot au pelage blanc, souffrant de surdité. Pour la petite anecdote, le neveu de Chris est également sourd. Alors, quand il a aperçu le canidé, il en est instantanément tombé amoureux, dévoile Daily Paws. « Avant même de rencontrer ce chien, je savais que mon cœur était prêt », a-t-il déclaré.

Dès le lendemain, il est parti à sa rencontre. Une seule visite a été nécessaire : Chris est reparti avec un nouveau membre de la famille.

© Cole the Deaf Dog – The Team Cole Project

L'ami des enfants

Chris et Cole sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Le duo s'est donné pour mission d'apporter de la joie et de la confiance aux enfants, ainsi qu'aux séniors. Pour ce faire, Chris a mis en place un programme d'apprentissage socio-émotionnel, qu'il a nommé The Team Cole Project.

Le chien a, par exemple, été présenté aux élèves d'une école de musique du New Jersey. Selon son propriétaire, les enfants, qui n'ont jamais eu affaire à une personne ayant des besoins spécifiques, ont pu apprendre à devenir plus « compatissants », « tolérants » et « créatifs ».

© Cole the Deaf Dog – The Team Cole Project

Construire un monde meilleur

Et l'animal au grand cœur ne s'arrête pas là... Peu de temps après avoir obtenu son certificat de chien de thérapie, Cole a commencé à visiter les vétérans.

© Cole the Deaf Dog – The Team Cole Project

Chaque mardi soir, il redonne le sourire à environ 300 résidents du NJ Veteran's Memorial Home. Même lors de la pandémie de Covid-19, le duo dynamique se rendait sur place. « Nous marchions et saluions les résidents par les fenêtres, afin de leur apporter de la joie », a expliqué Chris Hannah.

A lire aussi : Un chien emmené chez le vétérinaire pour être euthanasié à cause d'un problème de vue fait une rencontre salvatrice

© Deb Marko / Cole the Deaf Dog – The Team Cole Project

Le chien et son partenaire humain se sont donné un objectif ultime : celui de répandre de la gentillesse sur leur passage, et de créer un monde plus accueillant.