« Une pratique à bannir » : spécialistes et influenceurs attirent notre attention sur un défi TikTok qui peut mettre en grand danger nos compagnons canins (vidéo)

Originellement à destination des humains, le « Ice Bucket Challenge » est une pratique que l’on peut voir se multiplier sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok. Le « challenge » consiste à verser un récipient rempli d’eau glacé sur la tête de son animal. Affligeante, cette tendance peut soumettre le chien a une grande souffrance physique et psychologique.

30 Millions d’Amis attire notre attention sur cette mode qui fleurit à travers diverses publications sur le net, qui fait suite à d'autres tendances préoccupantes. Synonyme de maltraitance animale, cette pratique humiliante est actuellement dénoncée par plusieurs associations, des vétérinaires et des influenceurs du domaine animalier.

30 Millions d'Amis - source TikTok

« Il n’y a aucun consentement de l’animal »

Le Docteur Estelle Prietz s’est exprimée sur ce sujet en expliquant les tenants et les aboutissants de cette mode. Le défi ne date pas d’hier car c’est en 2014 que tout a commencé. En soutien à la cause de la maladie de Charcot, des personnes se mettaient en scène sur les réseaux sociaux en recevant une grande quantité d’eau glacée sur la tête. Plus tard, l’initiative a dévié en devenant un outil de maltraitance destiné à amuser un public.

Le Docteur et vétérinaire l’affirmait avec conviction : « C’est de la maltraitance animale caractérisée », donc interdite par la loi et soumise à des sanctions conséquentes.

@rox_et_rio / TikTok - une utilisatrice en colère contre cette tendance

« L’animal utilisé comme un sujet de moquerie »

Les personnes qui soumettent leurs animaux, souvent des chiens, à une telle agression, les mettent dans un état de « stress physique et psychologique » aberrant.

Les spécialistes ignorent encore « comment cette idée a pu germer » dans la tête de ces personnes et propriétaires d’animaux. Recevoir de l’eau froide est évidemment très désagréable, mais cela ne s’arrête pas là, car l’animal peut subir un choc thermique, recevoir de l’eau dans les oreilles et les yeux, ou encore glisser sur la flaque d’eau qui se forme. L’humiliation est également évidente pour les animaux qui subissent ce défi filmé.

@isisdurosierblanc / TikTok - l'utilisatrice dénonce la pratique du "Ice Bucket Challenge"

Une communauté révoltée

De plus en plus de personnes tiennent à alerter sur cette pratique sur TikTok. Certains utilisateurs comme @rox_et_rio et @isisdurosierblanc s’engagent pour mettre en lumière les nombreux risques liés au défi, comme les « séquelles invisibles » liées aux chocs psychologiques. L’éducatrice Isis expliquait : « C’est un challenge dangereux en version canine parce que le chien ne peut pas comprendre ce qu’il se passe et ça peut avoir des conséquences ».

Récemment, c’est l’animateur Julien Courbet qui affirmait sa désapprobation totale à l’égard de cette tendance idiote et dangereuse.