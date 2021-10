Une nouvelle tendance sur TikTok inquiète les experts canins qui mettent en garde contre les risques de morsures

Approcher son visage de celui de son chien, tout en effectuant des gestes brusques et des mouvements de tête menaçants… Utiliser son ami à 4 pattes comme vis-à-vis pour faire une vidéo « talking smack » est aussi stressant pour l’animal que dangereux pour soi-même.

« Ce n'est pas génial, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas drôle », estime une vétérinaire faisant part de son sentiment à propos d’une nouvelle mode TikTok mettant des chiens en situation de stress. La spécialiste, qui se fait appeler « Cat the Vet » sur la même plateforme, demande aux internautes de cesser cette pratique, qui peut aussi donner lieu à des blessures graves en cas de morsure, comme le rapportait Newsweek ce dimanche 24 octobre.

Apparue il y a quelques mois, la tendance en question consiste à se filmer pendant que l’on mime une personne en colère parce qu’une autre a colporté des ragots à son sujet. L’audio apposée aux images est vraisemblablement tirée d’une scène comique postée sur TikTok ou un autre réseau social. La voix féminine prévient l’individu médisant qu’elle a pris des cours de taekwondo et que s’il poursuit ses racontars, il aura affaire à elle.

« Il va vous mordre si vous continuez comme ça »

De nombreux internautes ont repris le personnage et posté leurs vidéos sur TikTok, YouTube et autres. Ils y apparaissent soit seuls, soit face à quelqu’un d’autre (la compagne / le compagnon, un(e) ami(e), etc.). Jusque-là, rien de bien inquiétant, bien au contraire ; que de la bonne humeur. En revanche, la situation pose problème lorsque le vis-à-vis choisi est un animal de compagnie.

Dans l’une de ces vidéos (ci-dessus), on voit clairement le malaise d’un chien face à sa maîtresse lorsque celle-ci a le visage à quelques centimètres du sien, en adoptant la posture menaçante associée à la mode du « talking smack ». Le canidé l’exprime notamment en montrant les dents. Pour Cat the Vet, « ce chien est incroyablement malheureux, il va vous mordre si vous continuez comme ça ». La vétérinaire rappelle que l’application TikTok est utilisée par des enfants et qu’ils « vous copieront et se feront mordre au visage parce qu'ils pensaient que c'était cool parce que vous l'avez fait », avant de prier les gens d’arrêter.

Réponse de l’auteure de la vidéo : « Nous avons posté une vidéo satirique, sur une plateforme satirique où les utilisateurs autorisés ont 14 ans et plus. Les parents sont responsables de l'utilisation des appareils électroniques par leurs enfants et de ce qu'ils regardent ». D’après elle, l’argument selon lequel les plus jeunes reproduisent ce qu’ils ont vu n’a pas lieu d’être ici. « Mon enfant a braqué une banque parce qu'il a regardé un film sur le braquage de banque », poursuit-elle.

Joe Nutkins, éducateur et comportementaliste canin affilié au Kennel Club, a lui aussi réagi à ces contenus postés sur TikTok. Contacté par Newsweek, il a confié que « regarder certaines des vidéos était en fait assez dérangeant, vraiment ». Il a relevé des signes évidents de stress dans le langage corporel de ces chiens, comme le fait de tourner légèrement la tête pour détourner leur regard de celui de leur maître. Certains font d’ailleurs « l’œil de baleine », qui consiste à positionner la tête et les yeux pour montrer le blanc de ces derniers, signifiant ainsi qu’ils n’aiment pas la situation à laquelle ils sont confrontés.

« Une tendance terrifiante où les animaux sont visiblement effrayés et confus »

Autre indice noté par Joe Nutkins, la position des oreilles qui est « associée au stress ou envoie des signaux d’apaisement », comme pour demander à la personne de mettre fin à ce comportement. Il ajoute que le chien peut réagir en mordant sur le moment, mais aussi ultérieurement lorsqu’il se retrouvera face à quelque chose qui lui rappellera cette situation. Son « dernier recours va être de se retourner et de mordre », prévient-il. Même dans les cas sans blessure grave, cela peut affecter la relation et la confiance entre l’animal et son maître, d’après lui.

Même constat du côté de Ryan Neile, responsable du service comportemental au sein de l’association britannique Blue Cross : « C'est une tendance terrifiante où vous pouvez voir que les animaux sont visiblement effrayés et confus par le comportement de l'humain ».

« Vous ne devez jamais crier à l’adresse d’un animal de compagnie (même si vous faites semblant), car cela ne provoque que de la détresse et de la peur. Et être aussi près de son visage pourrait facilement faire réagir l'animal et causer de graves blessures », conclut-il.