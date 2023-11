Une petite association face à un défi titanesque afin de trouver une solution pour des dizaines de chiens d'élevage maltraités

L’équipe de Paws for Miles, une association de protection animale basée à Loveland dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), avait l’habitude d’aller là où les autres rechignaient à intervenir. Elle n’a jamais reculé face à une opération de sauvetage complexe. Cette fois-ci, elle va avoir fort à faire. Le défi qu’elle s’apprête à relever surpasse largement tout ce qu’elle a rencontré jusqu’à présent.

Ce mardi soir, le petit refuge doit effectivement accueillir une cinquantaine de chiens issus d’un élevage, rapportait WKRC / Local12 le lundi 13 novembre. L’organisation n’avait jamais eu à s’occuper d’autant d’animaux en une seule fois.



WKRC / Local12

L’éleveur en question ne veut plus de ces quadrupèdes. Jennifer Saladin et Aaron Jones, bénévoles gérant la structure d’accueil, lancent un appel à l’aide et à la solidarité pour les aider à héberger et soigner toutes ces créatures en détresse, victimes de négligence et de maltraitance.

Ils étaient détenus dans des conditions déplorables, mais leur cauchemar va très bientôt prendre fin. Des volontaires de Paws for Miles ont prévu d’effectuer 3 heures de route cette nuit pour se rendre dans le comté de Holmes, embarquer les chiens et les amener au refuge.

Entretemps, ils mettent les bouchées doubles pour que tout soit prêt pour l’arrivée de ces animaux. Ils s’emploient notamment à construire le chenil, à le sécuriser et à en assurer l’isolation thermique.



WKRC / Local12

« Une entreprise colossale »

« La plupart [des chiens] sont des adultes. Ce sont les parents des chiots que tout le monde achète, indique Jennifer Saladin. Nous essayons de sauver beaucoup de chiens, mais nous n’avions jamais eu affaire à un si grand nombre en une seule fois. C’est une entreprise colossale ».

Pour elle et ses camarades, le défi médical est de taille, tout comme celui ayant trait à l’éducation et l’intégration des canidés. « Ces chiens ne connaissent pas l'herbe, dit la bénévole à ce propos. Ils ne connaissent pas les laisses. Ils vont avoir besoin de socialisation. Ils n'ont jamais eu ça. Ils ont vécu dans une cage toute leur vie ».

WKRC / Local12

L’objectif dans l’immédiat est de les examiner, soigner et toiletter en vue de les confier à une famille d’accueil. Il s’agira ainsi de les préparer à l’adoption.