Nouveau départ pour une vingtaine de chiens retirés à un éleveur qui les négligeait

Une association du Missouri et les forces de l’ordre sont intervenues dans un élevage où des chiens vivaient dans des conditions déplorables. 21 canidés souffrant de malnutrition et de diverses maladies ont ainsi été sauvés. L’éleveur disposait pourtant d’une licence, mais il était dans le viseur des autorités depuis des mois.

21 chiens négligés ont été évacués d’un élevage et pris en charge par une association, rapportait FOX 2 ce jeudi 29 juillet.

L’intervention a eu lieu la veille dans le comté de McDonald, à près de 500 kilomètres du refuge de la Humane Society of Missouri. Ce dernier est basé à Saint Louis dans l’Etat du Missouri (Sud des Etats-Unis).

La propriété en question avait déjà été signalée aux autorités l’an dernier, mais l’éleveur en avait refusé l’accès aux enquêteurs du Département de l’Agriculture du Missouri. Le bureau du procureur général de l’Etat leur ayant récemment donné l’ordre d’y entrer, le sauvetage a enfin pu avoir lieu cette semaine.

FOX 2

Les intervenants ont été choqués parce qu’ils ont constaté chez cet éleveur pourtant détenteur d’une licence. Les chiens « étaient dans un terrible état. On a le cœur brisé rien qu’en les regardant », confie Ella Frank, de la Humane Society of Missouri. « Certains étaient dans des cages, d’autres à l’intérieur de la maison », poursuit-elle.

« Ils vivaient dans des conditions horribles »

Outre les 21 survivants, les bénévoles ont découvert le corps sans vie d’un chien et les restes d’un nombre encore indéterminé de congénères décédés depuis un certain temps. Les canidés sauvés appartiennent à différentes races : Boxers, Chihuahuas, Yorkshire Terriers… Ils souffrent de pathologies variées et certains sont dans un état de maigreur extrême.

FOX 2

« Ces chiens vivaient dans des conditions horribles. La négligence de l’éleveur est inhumaine et totalement inacceptable », indique Kathy Warnick, présidente de l’association.

Après leur évacuation, les quadrupèdes ont fait le long voyage de 6 heures les menant au refuge de Saint Louis, où ils continuent de recevoir des soins. Selon les cas, les animaux ne seront totalement rétablis que dans 2 semaines à 2 mois, estime la vétérinaire Julie Brinker. Elle est à la tête de l’équipe de soignants qui ont examiné les rescapés de cet élevage et les traitent.

FOX 2

Les chiens adoptables dès leur rétablissement, l’éleveur poursuivi

Les chiens pourront être proposés à l’adoption dès que leur état de santé leur permettra. Une nette amélioration est déjà constatée chez quelques-uns, dont une chienne qui ne pouvait pas marcher et qui, hier, a recommencé à se tenir sur ses pattes.

FOX 2

Quant à l’éleveur négligeant, il devra en répondre devant la justice. Le bureau du procureur et le département du shérif du comté de McDonald travaillent à déterminer les charges qui seront retenues contre le mis en cause.