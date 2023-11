Retraite et distinction bien méritées pour Reqs, chien enquêteur ayant travaillé sur 500 incendies

Il a aidé à élucider d’innombrables enquêtes réalisées à la suite d’incendies un peu partout en Angleterre. Reqs, chien des pompiers du Hertfordshire et retraité depuis 4 mois, vient de se voir remettre une prestigieuse médaille de la part de l’association PDSA pour sa brillante carrière au service de la sécurité des citoyens et des bâtiments.

Une petite cérémonie s’est tenue le jeudi 23 septembre au centre d’entraînement du service d’incendie et de secours du Hertfordshire, au nord de Londres. La vedette de cet évènement était Reqs, chien des pompiers ayant pris sa retraite en juillet dernier après 11 années de service, rapportait la BBC.

Ce Labrador Retriever noir recevait ainsi sa médaille de l’Ordre du Mérite PDSA (People's Dispensary for Sick Animals), devenant ainsi le 42e récipiendaire de cette prestigieuse distinction canine. La scène a évidemment été filmée et la vidéo partagée sur Facebook :

Agé de 12 ans, Reqs a mené une brillante carrière aux côtés des soldats du feu. Son travail consistait à se rendre sur les lieux ravagés par des incendies pour y détecter d’éventuelles traces de substances inflammables. Ce qui aidait les enquêteurs à déterminer les origines de ces sinistres. Reqs est ainsi intervenu sur 500 incendies.



Parmi ces derniers, on l’a vu sur des feux particulièrement dévastateurs, notamment consécutifs à des explosions survenues dans un commerce à Leicester, dans le centre du pays, ou encore dans une maison de Clacton, en Essex (Est de l’Angleterre).

Le doyen des chiens d’enquête d’incendie britanniques

Il serait d’ailleurs le plus ancien chien d’enquête incendie de toute la Grande-Bretagne, et pour l’association PDSA, l’attribution de cet Ordre du Mérite constitue « un hommage approprié à sa vie de dévouement et de travail acharné ».



Sa maîtresse Nikki Harvey, qui l’a officiellement adopté lors de son départ à la retraite et qui a servi 30 ans chez les pompiers, était fière et émue durant la cérémonie. « Reqs est maintenant à la retraite et profite de chaque minute, dit-elle. Il aime toujours s’amuser avec ses jouets et faire de longues promenades ».

La mission qui était attribuée à Reqs est semblable à celle que remplit sa congénère Giddy, femelle Cocker Anglais faisant partie du service d’incendie et de secours des Midlands de l’Ouest (West Midlands Fire Service).