La vidéo touchante d’une Golden Retriever âgée essayant de se faire des amis plus jeunes au parc canin (vidéo)

Goldie a passé des moments mémorables au parc à chiens, faisant l’unanimité auprès des autres toutous. Aujourd’hui, la chienne n’est plus toute jeune et, bien qu’elle apprécie toujours autant interagir avec ses congénères, elle n’a plus le même dynamisme qu’avant. Son propriétaire se souvient avec nostalgie de l’ancien temps, mais est heureux de la voir toujours aussi amicale.

Le 13 mars dernier, Goldie fêtait son dixième anniversaire. Cette femelle Golden Retriever très aimée par ses propriétaires fait désormais partie des seniors, mais a gardé son âme de chiot. Lorsqu’elle se rend au parc à chiens, elle n’hésite pas à aller vers les autres toutous pour faire des rencontres et s’amuser.

Il faut dire que Goldie a l’habitude de musarder avec les plus jeunes qu’elle, car elle passe ses journées en compagnie de son petit frère, Aussie. Il s’agit du Berger Australien de ses maîtres, âgé de 4 ans. Les 2 profitent de balades ensemble, mais également de parties de jeu dans le jardin.

@goldieandaussie / TikTok

« Elle a toujours été une chienne amicale »

Pour varier les sorties, les propriétaires de Goldie l’emmènent régulièrement au parc canin local. Cela lui permet de socialiser avec d’autres toutous. Toutefois, la senior ne parvient pas toujours à suivre le rythme de ses congénères, qui sont généralement bien plus jeunes qu’elle. Elle n’en démord pas pour autant, tentant de s’intégrer parmi ses congénères.

Dans un clip publié sur TikTok et relayé par AOL, son maître partage avec émotion sa nostalgie : « Je me souviens quand elle était plus jeune, elle était toujours la préférée dans les parcs à chiens parce qu'elle a toujours été calme, douce et amicale avec tous les chiens ainsi que leurs maître ». Le texte s’accompagne d’une vidéo de Goldie au parc, essayant de jouer avec les quadrupèdes présents.

A lire aussi : Ce bébé totalement fou de sa grande sœur canine vient la réveiller chaque matin avec un câlin (vidéo)

Une séquence touchante

Ces images ont particulièrement touché les utilisateurs de la plateforme, qui ont fait part de leur ressenti dans la section des commentaires : « Je pleure... Je ne peux pas contenir mon émotion quand je vois des chiens âgés en train de jouer » écrivait une personne. Une autre a fait une suggestion approuvée par près de 730 internautes : « J'ai l'impression que certains parcs devraient organiser des moments pour les seniors ou avoir un groupe pour que les anciens puissent se faire des amis ».

En attendant, Goldie prend toujours autant de plaisir à se rendre au parc à chiens, peu importe sa différence d’âge avec les autres.