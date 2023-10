Une personne intervient alors qu’un Pitbull est en train de se faire tirer dessus dans la rue (vidéo)

Every week GPG goes into our community to help pets in need. Today our community stepped up to save a dog from being shot. We are grateful they called us to assist once they contained her #dogsoftiktok #dog #rescuedogstory #rescue #rescuedog

