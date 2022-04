La Pitbull qui s'était mordue la patte pour échapper à son calvaire a retrouvé une famille !

Enchaînée à l'arrière d'une maison, Bella avait vécu un véritable cauchemar. Pour tenter de se libérer, la pauvre chienne avait mâchouillé l'une de ses pattes. Heureusement son histoire se termine bien. Après avoir été sauvée et soignée, elle a été adoptée !

Souvenez-vous, cette histoire remonte à l'été 2021. Bella, une femelle Pitbull, avait été enchaînée et abandonnée à l'arrière d'une maison, sans eau ni nourriture. La malheureuse prisonnière a même rongé l'une de ses pattes arrière, dans l'espoir de goûter à la liberté.

Une scène déchirante, que les agents du service de contrôle des animaux de Saginaw (Michigan, États-Unis) ont découverte grâce à l'alerte lancée par un habitant. Ces derniers l'ont emmenée dans une clinique vétérinaire, où ses pattes ont pu être soignées.

Une fois ses blessures pansées, Bella a été transportée au sanctuaire de la Best Friends Animal Society, dans l'Utah, rapporte le magazine People dans un article paru le 4 avril 2022.

© Saginaw County Animal Care & Control

Une rencontre décisive

Bella avait encore un long chemin à parcourir avant d'être pleinement heureuse. Un tel acte de maltraitance l'a laissée avec des traumatismes émotionnels... Ses sauveteurs ont travaillé d'arrache-pied pour l'aider à remonter la pente et à aller de l'avant.

« Je suis plus que reconnaissante envers Best Friends Animal Sanctuary d'avoir veillé à ce que Bella ne supporte plus jamais une telle douleur et une telle agonie », a déclaré Desi Sage, agent de la protection animale qui a participé au sauvetage, en amenant la rescapée au sanctuaire.

En plus d'avoir repris du poil de la bête, la femelle Pitbull s'est vu offrir un cadeau magnifique. En février 2022, Kim Diehl et Jason Reding, originaires de l'Illinois, ont visité la structure dans l'espoir d'adopter un nouvel animal de compagnie, après le décès de leur Pitbull senior.

© Best Friends Animal Sanctuary

Bonne route Bella !

Le couple est littéralement tombé amoureux de la bonne bouille de Bella et n'a pas hésité un seul instant avant de postuler pour l'adopter. Une fois que le personnel a approuvé leur candidature, Kim et Jason sont venus chercher le nouveau membre de leur famille. « Son histoire est très triste, et c'est dommage qu'elle ait dû traverser cela, mais nous avons l'intention de compenser tout cela, a confié sa mère adoptive, nous avons l'intention de la gâter. »

Bella a quitté le sanctuaire avec un grand sourire placardé sur son visage, et s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Le passé appartient désormais au passé. La chienne reçoit tout l'amour qu'elle mérite, et a commencé une nouvelle aventure aux côtés de personnes bienveillantes. Bonne route Bella !

© Best Friends Animal Sanctuary