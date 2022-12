Un chien sur le point d'être kidnappé par un individu armé est courageusement défendu par son maître

C’est une intervention risquée et héroïque qu’un homme a effectuée le weekend dernier pour protéger son chien, qu’un individu armé d’un couteau tentait d’enlever. Face à la détermination de l’agresseur, le propriétaire canin s’est montré encore plus décidé à mettre son ami à 4 pattes hors de danger.

Aux Etats-Unis, un homme en a empêché un autre de voler son chien sous la menace d’une arme blanche alors qu’il se trouvait dans son véhicule en stationnement, rapportait Redlands Daily Facts le dimanche 11 décembre.

Les faits ont eu lieu l’après-midi du samedi 10 décembre à Wesminster, dans l’Etat de Californie. D’après les premiers éléments rendus publics par la police, le propriétaire avait stationné sa camionnette sur le parking d’un centre commercial, laissant son animal de compagnie à l’intérieur du véhicule.

Il ne s’était absenté que quelques minutes, puis à son retour, il avait eu la désagréable surprise de trouver un individu armé d’un couteau sur le siège conducteur de son pick-up. L’assaillant tenait l’arme d’une main et le chien de l’autre, avec l’intention de s’emparer du quadrupède.

Le maître du canidé – décrit comme étant un Pitbull, mais ressemblant davantage à un Boxer sur la photo partagée par la police de Westminster – a rapidement réagi. Il a ouvert la portière côté passager, arraché son chien des bras de l’agresseur, puis a immobilisé ce dernier au moyen d’une arme de défense, un shocker électrique en l’occurrence.



Westminster Police Department

Le chien et son maître indemnes, l’assaillant interpellé

Avec l’aide d’un employé du centre commercial, il a pu le maîtriser et le ligoter jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

A lire aussi : La disparition d'une chienne d'assistance laisse sa maîtresse dans l'angoisse pendant 2 jours

La police de Westminster n’avait plus qu’à procéder à l’arrestation du malfaiteur, qu’elle a identifié comme étant un certain Miguel Garcia-Gonzalez, âgé de 34 ans et habitant la ville voisine de Garden Grove.

Le chien et son héroïque propriétaire ne souffrent d’aucune blessure, toujours d’après la police.