Un voyage de 4 jours organisé pour aider un chien de refuge âgé et malade à rejoindre sa maison pour la vie

Les chiens âgés ont généralement du mal à trouver leur famille pour la vie. Et lorsque les refuges sont surpeuplés, et que même leurs congénères juvéniles ne parviennent pas à se faire adopter, autant dire que leurs chances sont d’autant plus minimes. Dans ce contexte et pour permettre à Elliott de quitter le chenil, ses sauveteurs n’ont pas hésité à traverser le pays.

Elliott, un croisé Bouvier Australien d’environ 12 ans, a parcouru plus de 4 800 kilomètres en voiture, soit 4 jours de voyage, pour changer de vie. Depuis son sauvetage, une chaîne de solidarité s’est mise en place autour de lui afin de lui offrir une retraite bien méritée. C’était une aventure éreintante, mais qui en valait la peine lorsqu’on voit à quel point il est heureux à présent.

Les membres du centre animalier du comté de Wake, en Caroline du Nord (États-Unis), ont recueilli Elliott, mais ne se faisaient malheureusement pas d’illusions. Les chenils étaient bondés et de nombreux chiens attendaient déjà leur famille pour la vie. Avec son âge avancé et sa tumeur, le pauvre senior avait tristement peu de chances de se faire adopter.

The Blind Spot Animal Sanctuary / Facebook

Des bons Samaritains ont cherché une solution

En entendant son récit, les bienfaiteurs d’un organisme nommé The Blind Spot Animal Sanctuary l’ont partagé sur les réseaux sociaux. Ils n’étaient pas en mesure d’accueillir Elliott, mais comptaient bien l’aider. Leur publication a été massivement diffusée, jusqu’à atterrir sur l’écran de Le et Vince Ones. Les 2 sont les fondateurs du sanctuaire californien Lucky Ones Ranch, où ils s’occupent de plus de 130 animaux.

Ils avaient une place pour Elliott, mais se trouvaient à des milliers de kilomètres de lui. Pourtant, ils n’ont pas vu cela comme un frein et ont décidé d’organiser son rapatriement. Selon Dog Time, ils se sont associés au refuge d’Elliott et à sa famille d’accueil, puis lui ont trouvé un transporteur qui pourrait l’emmener en Californie.

The Blind Spot Animal Sanctuary / Facebook

Un long voyage vers le bonheur

Elliott et son chauffeur sont partis pour de longues heures de route : « Cela a pris environ 4 jours et nous avons rencontré diverses intempéries en cours de route » rapportait Le. C’était un trajet fatiguant qui en aurait perturbé plus d’un, mais une fois arrivé au Lucky Ones Ranch, Elliott s’est immédiatement senti comme chez lui.

A lire aussi : Cette chienne gravit les sommets montagneux et rêve d'un plus grand défi : trouver une famille

C’était comme s’il avait compris que ce bel endroit était désormais le sien, et que Le, ainsi que Vince, prendraient soin de lui. Maintenant, il n’a plus qu’à profiter de la vie au sanctuaire en compagnie des autres animaux.