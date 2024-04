Le temps passé au refuge par ce chien « inadoptable » est un triste record pour les bénévoles qui ne se doutaient pas que son destin allait changer

Au chenil, Echo a vu ses congénères partir les uns après les autres, tandis qu’il y vivait depuis des mois. Les personnes ayant souhaité lui donner une chance ont fini par se résigner à cause d’une incompatibilité et le ramenaient systématiquement dans son box. Finalement, le quadrupède a perdu le moral, ne se doutant pas que sa nouvelle vie arrivait.

Echo faisait partie des meubles, au Marion Area Humane Society. Il est arrivé dans ce refuge de l’Ohio (États-Unis) en 2021 et n’en est plus sorti depuis. Le personnel n’a jamais perdu l’espoir de lui trouver une famille, car il savait à quel point il méritait une seconde chance. 3 ans plus tard, leur souhait a été exaucé.

852, c’est le nombre de jours qu’a passé Echo au refuge. La boule de poils, âgée de 5 ans et demi, a été abandonnée par son ancien propriétaire qui venait d’avoir un bébé, précisait The Mirror. Elle n’était pas parvenue à refaire sa vie depuis. Elle a toutefois trouvé du réconfort auprès de ses sauveteurs, lesquels se sont beaucoup attachés à elle avec le temps : « Après presque 3 ans, il a pris une part importante de nos vies » écrivait un porte-parole sur Facebook.

Marion Area Humane Society / Facebook

Une attente interminable

Bénévoles et employés souhaitaient offrir le meilleur à leur protégé. Comme pour chaque animal qui leur est confié, ils ont cherché la famille idéale qui saurait le comprendre et l’accepter comme il était. Echo a intéressé plusieurs adoptants, mais cela ne fonctionnait jamais entre eux : « Il a fait des tonnes de rencontres et nous le regardions à maintes reprises reprendre espoir, pour ensuite le voir revenir au chenil ».

Echo avait ses défauts, comme tous les toutous, mais était surtout bourré de qualités. Il était aussi joueur qu’affectueux, aussi dynamique que gentil : « Tous ceux qui connaissent Echo l’aiment ! », pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Cet amour, l’équipe de sauvetage n’a cessé de le lui montrer. Elle voulait qu’il se sente entouré et qu’il ne perde pas sa joie de vivre.

Marion Area Humane Society / Facebook

Une nouvelle inespérée

Malheureusement, le temps se faisait long pour Echo malgré la bienveillance de ses bienfaiteurs : « L’étincelle d’Echo s’estompe », confiaient ces derniers. Comme si leur vœu le plus cher avait été entendu, ils ont reçu une candidature décisive. Une famille s’est proposée pour l’adopter et cette fois, c’était la bonne.

Les nouveaux propriétaires n’ont pas fait machine arrière et l’animal s’est retrouvé dans sa nouvelle maison, prêt pour un nouveau départ : « Ce garçon va tellement nous manquer », avouaient les membres de Marion Area Humane Society.