Un chien vivant au milieu des ordures retrouve le goût de vivre grâce à sa famille d'accueil, qui ne voit plus sa vie sans lui (vidéo)

En octobre 2017, une sauveteuse d’animaux a trouvé un chien errant couché au milieu des ordures. La pauvre bête souffrait non seulement de la solitude, mais aussi de la faim. Après avoir été secourue, la boule de poils a entamé une belle transformation et savouré une seconde chance amplement méritée.

Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage de Stray Rescue of St. Louis (SRSL), a répondu à un appel concernant un chien errant qui avait grandement besoin d’aide. En arrivant sur place, elle a découvert l’animal recroquevillé entre des sacs-poubelle.

Alors qu’elle s’approchait doucement de lui, Donna se préparait à le voir s’enfuir. Mais le va-nu-pattes était faible et avait le cœur trop brisé pour bouger.

« Il ne s’est pas levé pour courir. En fait, il a fait le contraire. Il est resté là, allongé, confie Donna à la rédaction de The Dodo, il n’a même pas levé la tête jusqu’à ce que je sois presque à côté de lui. C’est alors que j’ai pu voir ses yeux creux et solitaires me regarder. »

© Stray Rescue of St. Louis’ (SRSL)

Un animal maigre et déprimé

« Il avait ce regard qui me disait qu’il avait complètement abandonné, poursuit Donna, il a reposé sa tête, s’attendant à ce que je m’éloigne comme tous les autres humains de sa vie l’avaient fait. »

Le chien, extrêmement maigre, était déprimé et désespéré. En le regardant dans cet état, la sauveteuse a senti son cœur se briser. Toutefois, elle savait qu’elle pouvait lui apporter les soins dont il avait besoin.

© Stray Rescue of St. Louis’ (SRSL)

En lui passant une laisse, l’animal ne bougea même pas.

« Je me suis penchée, je l’ai pris dans mes bras tout en lui parlant doucement et de manière rassurante, déclare Donna, je l’ai porté jusqu’à la Jeep et l’ai posé sur des couvertures. » Une fois installé dans le véhicule, direction le siège du SRSL !

Le chien est choyé par sa famille d’accueil

Donna est littéralement tombée amoureuse de son protégé, et l’a appelé Kismet qui signifie « destin ». À son arrivée, le chien a reçu un accueil chaleureux de la part de l’équipe. Tout le monde l’a aidé à reprendre des forces et du poids.

Puis, Kismet a été placé en famille d’accueil. Nikki était impatiente de l’accueillir ! La belle âme a pris la relève des membres du SRSL et a poursuivi les soins. Elle a également ajouté énormément d’amour.

« Il se porte à merveille, indique Nikki, il prend du poids et a commencé à remuer la queue. Il adore faire des bisous. Il dort beaucoup sur n’importe quelle surface douce qu’il peut trouver. »

© Stray Rescue of St. Louis’ (SRSL)

« Il est tellement heureux »

Il n’a pas fallu longtemps à Kismet pour conquérir le cœur de sa mère d’accueil, qui a décidé de l’adopter. Au fil des jours, la boule de poils est sortie de sa coquille.

Aujourd’hui, Kismet ne ressemble plus à la petite misère trouvée au milieu des détritus. Il mène une vie confortable, et fait partie d’une famille aimante.

© Stray Rescue of St. Louis’ (SRSL)

« Il dort dans le grand lit avec elle, souligne un porte-parole du SRSL, il est tellement heureux. Il adore les jouets. C’est un chien costaud et en bonne santé. Ses yeux brillent. Il illumine toutes les pièces dans lesquelles il entre. »

L’errance et la solitude sont loin derrière lui. Désormais, Kismet vit une vie de rêve et s’enivre du doux parfum de la sérénité.

© Stray Rescue of St. Louis’ (SRSL)